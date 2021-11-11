الموعد والقنوات الناقلة لمباراة العراق ضد سوريا في تصفيات كأس العالم

يدور صراع كروي عربي مثير، مساء اليوم الخميس، بين منتخب العراق وضيفه سوريا على ملعب (ثاني بن جاسم) في نادي الغرافة القطري ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز تفاصيل مواجهة العراق وسوريا في تصفيات كأس العالم:

🚨 تعود مباريات #التصفيات_الآسيوية اليوم بإقامة الجولة الخامسة 🚨 🔥 أي مباراة تتطلّعون لمُتابعتها؟ شاركونا آراءكم في التعليقات! 👏🏼 📺 شاهد جميع المباريات مباشرة عبر ⬇️https://t.co/HFigEgEYyA pic.twitter.com/OfpFFIgtx9 — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) November 11, 2021

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 19:00، بتوقيت سوريا، 20:00 بتوقيت العراق.

وتذاع المباراة عبر قناة الرابعة العراقية الأرضية بصوت المعلق محمد السعدي وأبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق أحمد الحامد داخل الإمارات وقناة ssc6 بصوت المعلق عيسى الحربين داخل السعودية.

ترتيب المنتخبين

يحتل منتخب العراق المركز الخامس وقبل الأخير في منافسات المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط دون انتصار بواقع 3 تعادلات، وهزيمة وحيدة.

ويحتل منتخب سوريا المركز السادس والأخير برصيد نقطة واحدة، بتعادل و3 هزائم، ودون انتصار أيضًا.

ويبحث المنتخبان عن الفوز الأول، وسجل منتخب العراق هدفين، واستقبل 5 أهداف، بينما سجل منتخب سوريا 4 أهداف، واستقبل 7 أهداف.

تاريخ المواجهات

بدأت اللقاءات بين المنتخبين في نهائي كأس العرب، العام 1966، وفاز منتخب العراق بنتيجة 2-1، ثم تقابلا في تصفيات مونديال 1982، وفاز منتخب العراق بنتيجة 2-1 أيضًا.

وتغلب منتخب العراق بنتيجة 2-0 في دورة الألعاب العربية، العام 1985، وتقابل المنتخبان في تصفيات مونديال 1986، وتعادلا دون أهداف، وفاز المنتخب العراقي بنتيجة 3-1.

وحسم منتخب العراق لقب كأس العرب 1988 بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل بهدف لكل منهما، بينما حسم منتخب سوريا بطولة غرب آسيا على حساب العراق، العام 2000، بركلات الترجيح.

وفاز المنتخب العراقي بنتيجة 1-0 في بطولة غرب آسيا، العام 2002، ثم تفوق بنتيجة 3-0، العام 2007، بنفس البطولة، وتعادلا بنتيجة 1-1 في نفس البطولة، العام 2012.

أسلحة العراق

يبحث منتخب العراق عن تحقيق الفوز على حساب سوريا من أجل التقدم في جدول الترتيب والحفاظ على فرص المنافسة.

وقال المدرب الهولندي ديك أدفوكات المدير الفني لمنتخب العراق في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المباراة صعبة على المنتخبين، ولكنه حاول ضخ دماء جديدة في صفوف المنتخب العراقي والتوسع بضم المحترفين.

وأشار إلى أن المجموعة متقاربة، والأمور لم تحسم بعد، وهناك فرصة للمنافسة مؤكدًا أن المنتخب العراقي في أتم الجاهزية عدا غياب المهاجم أيمن حسين للإيقاف.

ومن المنتظر أن يعتمد المنتخب العراقي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى فهد طالب، وأمامه رباعي خط الدفاع: أحمد إبراهيم، وعلي فائز، وفرانس بطرس، ومهند جعاز.

ويقود خط الوسط محمد علي عبود، وبجواره أحمد فاضل، وأمامهما بشار رسن، وعلى الأطراف جيلوان حمد، وشيركو كريم، وفي الهجوم علي الحمادي.

وقال صالح سدير نجم منتخب العراق الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن منتخب العراق لديه فرصة للعودة بقوة للمنافسة من خلال استغلال هذه المباراة أمام سوريا.

وأضاف:“ لن تكون المباراة سهلة، بل على العكس اللقاءات العربية دائمًا حافلة بالندية، وهناك تنافس شديد ورغبة لدى سوريا أيضًا لتصحيح الصورة“.

وأكد أن المنتخب العراقي يحتاج فقط لثبات التشكيل والاستقرار لبناء جيل جديد ومميز مع تدعيم الفريق ببعض عناصر الخبرة.

أنياب سوريا

في المقابل، يرفض المدرب نزار محروس المدير الفني للمنتخب السوري الاستسلام، ويتمسك بآماله للمنافسة على بطاقة التأهل ولو عبر الملحق الآسيوي.

وقال محروس:“ بالطبع ظروفنا صعبة، وفرصنا ضئيلة، ولكننا سنتمسك بهذه الآمال ولو كانت محدودة وسنقاتل أمام العراق“.

ويغيب الثنائي سعد الأحمد، ومحمد الحلاق للإصابة بجانب علاء الدالي ومارديك مرديكان لتعثر سفرهما.

ومن المرجح أن يعتمد المدرب نزار محروس على تشكيلته التي تضم حارس المرمى إبراهيم عالمة، وأمامه رباعي الدفاع: عمرو الميداني، وثائر كروما، ويوسف محمد، وخالد كرداوجلي.

ويقود خط الوسط كامل حميشة، وعمرو جنيات، ومحمود المواس، مع ثلاثي الهجوم: فهد اليوسف، وعمر خريبين، وعمر السومة.

وقال عبد الفتاح الأغا مهاجم منتخب سوريا الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المنتخب السوري في ظروف صعبة، ويحتاج لانتفاضة من لاعبيه لتصحيح الصورة وتحقيق أول فوز.

وأوضح أن الظروف صعبة، والأمور لن تكون في صالح المنتخب السوري، وبالتالي يجب التركيز لتحقيق الفوز وتقديم مباراة قوية بروح عالية، خاصة أن الفوارق الفنية بين المنتخبين ليست كبيرة.