لأخذ مكانها في التشكيل.. اتهام لاعبة في باريس سان جيرمان بالتحريض على إصابة ساق زميلتها

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على أميناتا ديالو، لاعبة فريق باريس سان جيرمان للسيدات، بعد قيام شخصين ملثمين بالاعتداء على زميلتها في الفريق خيرة حمراوي، نجمة برشلونة السابقة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، فإن الملثمين قاما بالاعتداء على خيرة بتوجيه ضربات قوية نحو منطقة الساق بشكل عنيف، وألقت الشرطة القبض على أميناتا ديالو لاتهامها بتدبير الحادثة رغبة منها في الحصول على مركز اللاعبة في التشكيلة الأساسية لسان جيرمان“.

وأصدر النادي الفرنسي بيانا رسميا، قال فيه: ”باريس سان جيرمان يعلم باحتجاز أميناتا ديالو لاعبة الفريق من قبل الشرطة هذا الصباح، كجزء من التحقيق الذي تم فتحه بعد الاعتداء الذي حدث ضد إحدى اللاعبات، الخميس الماضي“.

وأضاف البيان: ”النادي حريص مع الشرطة على تقدم الإجراءات، وسيقوم بالمتابعة مع الجهة المعنية“.

Déclaration du club — PSG Féminines (@PSG_Feminines) November 10, 2021

وخيرة حمراوي كانت لاعبة سابقة في فريق برشلونة للسيدات، وهي فرنسية من أصل جزائري، ولدت في الثالث عشر من يناير 1990 بفرنسا.

ومثلت حمراوي فرق سانت إيتيان وباريس سان جيرمان وأولمبيك ليون وفازت في 2017 و2018 بدوري أبطال أوروبا، لتنتقل للبارسا في 2018 وتقوده لنهائي دوري أبطال 2019.

وانتقلت خيرة إلى صفوف باريس سان جيرمان مؤخرا ووقعت عقدا حتى 30 يونيو 2023.

ماري أنطوانيت كاتوتو تسجل هدفا جميلا لباريس سان جيرمان في مرمى ريال مدريد وتحتفل بطريقة رائعة أمام الجماهير🔥 pic.twitter.com/TpituxI0Ho — إرم سبورت (@EremSports) November 9, 2021

وفي منتخب فرنسا، عرفت خيرة حمراوي أول مشاركة دولية في 20 أكتوبر 2012، أمام إنجلترا، في مباراة ودية، وتملك حاليا 36 مشاركة دولية و 3 أهداف مع المنتخب الفرنسي.

وتعد صاحبة الأصول الجزائرية أبرز المواهب النسائية في كرة القدم الفرنسية، وبدأت مسيرتها في أكاديمية كليرفونتين، وهي أكاديمية مشهورة في فرنسا شهدت بدايات تييري هنري ولوران بلان وزين الدين زيدان، وارتدت قميص هينين بومون في الدرجة الأولى الفرنسية، ثم سانت إتيان، وأسهمت في تحقيق اللقب الأول للنادي في 2011، وفي 2016 وقعت حمراوي لليون بعد خمسة مواسم مميزة بقميص باريس سان جيرمان، قبل أن تشد الرحال إلى برشلونة الإسباني في 2018، وتعود مؤخرا للنادي الباريسي.