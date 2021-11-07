جمال بلماضي: ضعف المستوى الهجومي لبرشلونة قد يدفع تشافي إلى التعاقد مع بغداد بونجاح

قال جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، اليوم الأحد، إن لاعبه بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري، قد ينتقل إلى برشلونة.

وأضاف بلماضي: ”بغداد بونجاح لاعب كبير، وهو من اللاعبين القلائل الذين استطاعوا كتابة التاريخ في الدوري القطري، وهذا الأمر ليس سهلا“.

Djamel Belmadi : " Baghdad Bounedjah va signer au Barça " 😂#TeamDz pic.twitter.com/N0tpRS4g9e — Ishaq Chebli (@IshaqChebli) November 7, 2021

وأوضح مدرب الجزائر ”البعض يستهين بالدوري القطري، ويعتبره ضعيفا، هذا الأمر خاطئ، نحن نتحدث عن بطولة استقطبت الكثير من النجوم العالميين، وأسماء لامعة مثل جيمس رودريغيز وستيفن نزونزي“.

وبسؤاله عن انتقال تشافي هيرنانديز لتدريب برشلونة، بعد فسخ عقده مع السد قال جمال بلماضي: ”لا أعلم“ وأضاف مع ابتسامة ”المهم أن بونجاح قد يلعب في برشلونة“.

وتحدث بلماضي عن برشلونة وقال: ”برشلونة لم يعد ذلك الفريق الذي أرعب أوروبا، ويضم خيرة اللاعبين مثل ميسي وإنييستا، برشلونة أصبح يعاني في الفترة الأخيرة، خاصة على المستوى الهجومي، هذا الأمر قد يدفع تشافي للاستعانة بخدمات بغداد بونجاح، الذي يمتلك القدرة على البروز، وتقديم الجديد“.

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وأنهى بلماضي تصريحاته بالقول: ”تشافي يعرف إمكانيات بغداد جيدا، وكان يعتمد عليه بصفة أساسية في السد؛ لن أتدخل في خياراته خاصة وأنني لا أعرف أكثر منه، ولكن بونجاح سيكون حلا جيدا“.

ويرتبط بغداد بونجاح، البالغ من العمر 29 عاما، بعقد مع السد حتى يونيو 2024، وقد انضم إليه في ديسمبر 2015.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فقد سجل بغداد بونجاح 17 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 20 مباراة مع السد، وبالمجمل سجل بونجاح 159 هدفا وصنع 44 في 153 مباراة مع السد.

ولعب بغداد بونجاح تحت قيادة تشافي 75 مباراة، سجل فيها 62 هدفا، وقدم 14 تمريرة حاسمة.

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تصريحات تشافي

من جهته قال تشافي، في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”علينا العمل بجدية منذ الدقيقة الأولى؛ يجب أن نقاتل على كل شيء، أريد أن نلعب بشكل جيد وأن أحقق النجاح وأصل إلى نتائج جيدة“.

وأضاف المدرب الشاب: ”لم أصل إلى برشلونة في أفضل لحظة في تاريخ النادي، لكن هذا سبب وجودي، عشت طوال حياتي في برشلونة لتحقيق التميز، سنحاول أن نكون قريبين من الفوز والمنافسة والقتال على كل شيء“.

وختم تشافي تصريحاته بالقول: ”هدفنا اللعب بشكل جيد، لقد نضجت كمدرب، حيث عليّ أن أتخذ قرارات لا يحبها اللاعبون في بعض الأحيان“.