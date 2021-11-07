رسميا.. تعيين راضي شنيشل مدربا لفريق القوة الجوية العراقي

أعلن نادي القوة الجوية العراقي، اليوم الأحد، رسميا تعيين المدرب راضي شنيشل لقيادة الفريق خلفا للمدرب المستقيل أحمد خلف.

وقدم مدرب القوة الجوية أحمد خلف، أمس السبت، استقالته من تدريب الفريق العراقي عقب الخسارة في ديربي العاصمة أمام نادي الشرطة.

وقال المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية الرياضي، إن ”إدارة النادي قررت إعفاء المدرب أحمد خلف من مهمة تدريب فريقها الكروي الأول بعد خسارة القوة الجوية أمام الشرطة بهدف واحد دون رد“.

وحسم نادي الشرطة، يوم الجمعة، ديربي بغداد بالفوز على الجوية بهدف نظيف ضمن مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الممتاز.

المدرب أحمد خلف ومنذ خسارة القوة الجوية أمام الزوراء في كأس السوبر في منتصف شهر سبتمبر الماضي عانى كثيرا جراء رفض جماهير القوة الجوية قيادته الفريق، وسعى لتغيير هذه الصورة سريعا إلا أنه لم يفلح في ذلك، لتتم إقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة أمام الشرطة، وهي الوحيدة له هذا الموسم وسبقها تعادل مع الميناء، بينما قاد الفريق لتحقيق الفوز في ست مباريات.

قال مدير المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية الرياضي علاء محمد، في بيان رسمي إن ”اجتماعا ظهر اليوم الأحد، جمع الهيئة الإدارية للنادي والمدرب راضي شنيشل تم فيه الاتفاق على كل التفاصيل لقيادة الفريق ومن ضمنها الأمور الفنية للفريق“.

وتابع ”الكادر المساعد سيتألف من نزار أشرف وجبار هاشم، وصالح حميد مدربا لحراس المرمى، مع الإبقاء على المدرب المساعد جاسم محمد غلام، والتونسي أيمن الحبيبي مدربا للياقة البدنية“.

وأشار إلى أن ”الكادر التدريبي بقيادة المدرب راضي شنيشل سيقود الوحدة التدريبية الأولى له في ملعب نادي القوة الجوية الرياضي، عصر اليوم الأحد تحضيرا لمباراته المقبلة أمام فريق نفط ميسان والتي ستقام يوم الأربعاء المقبل، لحساب دور الـ32 من بطولة كأس العراق“.

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يذكر أن راضي شنيشل سبق وأن قاد القوة الجوية وحقق مع الفريق نتائج مميزة، علما بأن النادي يحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز.

ويعد راضي شنيشل من الكفاءات التدريبية المهمة في الكرة العراقية، وسبق له تدريب جميع الفرق الجماهيرية: القوة الجوية، الزوراء، الطلبة، الشرطة، كما أشرف على تدريب منتخب العراق الأول، كذلك تولى مهمة تدريب منتخب العراق الأولمبي.

ويتصدر ترتيب الدوري العراقي نادي الشرطة برصيد 22 نقطة جمعهم من خوض 8 مباريات، ويأتي خلفه القوة الجوية برصيد 19 نقطة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مواجهة وخسر مثلها.

المنتخب العراقي

على صعيد آخر، ينتظر أن يواجه منتخب العراق نظيره السوري يوم 11 نوفمبر على ملعب الغرافة القطري، ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

كما يخوض ”أسود الرافدين“ مباراةَ ثانية أمام كوريا الجنوبية يوم 16 من نفس الشهر، ضمن الجولة السادسة، في الدوحة أيضا على نفس الملعب.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الخامس قبل الأخير بثلاث نقاط من أربع مباريات في ترتيب المجموعة الأولى.