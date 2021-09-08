إلغاء معسكر منتخب السويد في قطر بسبب مخاوف حول حقوق عمال كأس العالم

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، إلغاء معسكره التدريبي الذي كان مجدولا، في كانون الثاني/يناير المقبل، في قطر، بسبب مخاوف حيال حقوق العمال الأجانب المنخرطين في الاستعدادات لكأس العالم 2022.

وجاء قرار الانسحاب، إثر مناقشات جرت بين الاتحاد السويدي والأندية المحلية الثلاثاء.

وقال رئيس الاتحاد هاكان سيوستراند في بيان، إنه ”من الواضح أنّ هناك تفاهما بين الأندية لرفض إقامة هذا المعسكر في قطر“.

تحرك جديد من #الفيفا في ملف حقوق عمال ملاعب كأس العالم قطر 2022 التفاصيل | https://t.co/kCmYUhLIEu#إرم_سبورت pic.twitter.com/IMOaBGesVE — إرم سبورت (@EremSports) May 11, 2021

وأضاف أنه ”لا شك أنّ معسكر كانون الثاني/يناير، مهم لنا من الناحية الرياضية، وسنعمل على التأكد من إقامته في مكان آخر العام المقبل“.

تأتي السويد ودول الشمال الأوروبي في طليعة من أطلقوا حملات للضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل تحسين ظروف العمال الأجانب في قطر.

بدوره، وصف رئيس نادي أيك ستوكهولم، روبرت فالك، فكرة إقامة المعسكر بالقرار ”الأحمق“ عند سؤاله عن الأمر في مقابلة مع قناة ”تي في 4“ السويدية.

وكانت النروج هدّدت بمقاطعة كأس العالم، لكنّ الجمعية العمومية للاتحاد النروجي صوتت على رفض هذا الخيار.

"فيفا" يرفض معاقبة منتخب النرويج بعد احتجاج لاعبيه على استضافة قطر لكأس العالم https://t.co/1WU9zbf1y9 pic.twitter.com/89Ck7Mf7Pw — إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2021

وكانت قطر عرضة لانتقادات من منظمات غير حكومية عدة، على خلفية تعاملها مع العمال الأجانب الآتين من قارتي أفريقيا وآسيا للعمل في بناء مرافق وملاعب المونديال.

وبخلاف ما يتم تداوله، تؤكد السلطات في العاصمة الدوحة، أنها بذلت جهودا جبارة، وأكثر من أي دولة في المنطقة، بهدف تحسين ظروف العمل للعمال الأجانب.

يذكر أن صحيفة ”الغارديان“ البريطانية ذكرت في فبراير/ شباط الماضي، أن ما لا يقل عن 6500 عامل مهاجر كثير منهم يعملون في مشروعات كأس العالم – لقوا حتفهم في قطر منذ أن فازت قبل 11 عاما بحق تنظيم البطولة، وفقًا لحسابات الصحيفة من السجلات الرسمية.