سردار آزمون لاعب منتخب إيران يسخر من هزيمة العراق في تصفيات كأس العالم 2022

أثار سردار آزمون، لاعب منتخب إيران، غضب جماهير العراق بعدما كرر سخريته من الفوز على منتخبهم، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2022.

وفاز المنتخب الإيراني على نظيره العراقي بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء، في المباراة التي جمعت المنتخبين في ستاد خليفة الدولي بالدوحة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ونشر آزمون صورة له عبر حسابه على ”إنستغرام“ وهو يقوم بشرب أحد المشروبات في غرفة خلع الملابس بعد الفوز على العراق، وعلق ساخرا ”ماذا أكتب؟ مباراة سهلة“.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يسخر فيها اللاعب بالطريقة ذاتها، إذ سبق له أن سخر من منتخب العراق بعد الفوز عليه سابقا بهدف نظيف سجله آزمون، في إطار مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، التي جمعتهما في يونيو الماضي.

وضمن المجموعة نفسها يوم الثلاثاء أيضا، تعادلت سوريا مع الإمارات 1-1 على إستاد الملك عبدالله في عمان، وفازت كوريا الجنوبية على لبنان 1-0 على إستاد كأس العالم في سوون.

وحافظت إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لكوريا الجنوبية، ونقطتين للإمارات، ونقطة لكل من العراق وسوريا ولبنان.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الـ7 من أكتوبر المقبل، إذ يلتقي العراق مع لبنان، والإمارات مع إيران، وكوريا الجنوبية مع سوريا.