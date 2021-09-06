الكويت.. السماح بحضور الجماهير للملاعب بنسبة 30%

قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الإثنين، السماح بعودة الجماهير الرياضية للملاعب.

وبحسب برنامج ”الديربي“ فإن مجلس الوزراء الكويتي قرر السماح بعودة الجماهير الرياضية للملاعب بالشروط التالية:

– دخول المحصنين فقط.

– النسبة لا تتجاوز 30 % من سعة الملعب.

– الالتزام بـالاشتراطات الصحية.

وكان العربي قد نال لقب الدوري الكويتي للموسم 2020/2021، في حين نال الكويت لقب كأس ولي العهد.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الكويتي يوم 9 سبتمبر المقبل.

وتم إيقاف منافسات الدوري الكويتي مرتين، ففي موسم 2019/2020 تم إيقافه للمرة الأولى من فبراير 2020 إلى أغسطس من العام ذاته، ثم تم إيقافه في فبراير 2021.