الكويت.. السماح بحضور الجماهير للملاعب بنسبة 30%

قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الإثنين، السماح بعودة الجماهير الرياضية للملاعب.
وبحسب برنامج ”الديربي“ فإن مجلس الوزراء الكويتي قرر السماح بعودة الجماهير الرياضية للملاعب بالشروط التالية:
– دخول المحصنين فقط.
– النسبة لا تتجاوز 30 % من سعة الملعب.
– الالتزام بـالاشتراطات الصحية.
وكان العربي قد نال لقب الدوري الكويتي للموسم 2020/2021، في حين نال الكويت لقب كأس ولي العهد.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الكويتي يوم 9 سبتمبر المقبل.
وتم إيقاف منافسات الدوري الكويتي مرتين، ففي موسم 2019/2020 تم إيقافه للمرة الأولى من فبراير 2020 إلى أغسطس من العام ذاته، ثم تم إيقافه في فبراير 2021.