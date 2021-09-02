سالم أبوقاعود رئيسا للنادي الفيصلي الأردني

أعلن النادي الفيصلي الأردني، تعيين سالم أبوقاعود رئيسا له، اليوم الخميس.

وقال النادي الفيصلي في بيان نشره عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”استنادا للصلاحيات المخولة للوزير بموجب الفقرة (أ) من المادة 8 من نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية رقم 33 لسنة 2005، قرر وزير الشباب تشكيل هيئة إدارية مؤقتة للنادي الفيصلي تخلف الهيئة الإدارية المؤقتة المستقيلة، وعلى النحو التالي:

1. د. سالم أبوقاعود – رئيسا.

2. السيد أمجد الزواهرة- عضوا.

3. السيدة خديجة أبوحمور- عضوا.

4. السيد سيف عجاج- عضوا.

5. السيد محمود الكيلاني- عضوا.

وأضاف: ”على أن تتولى اللجنة الأمور التالية:

1. تنفيذ التوصيات الواردة من لجنة التحقيق بالشكاوى الواردة من أعضاء الهيئة العامة.

2. توفيق النظام الداخلي للنادي مع ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية.

3. اتخاذ القرارات اللازمة لفتح باب العضوية في الهيئة العامة للنادي.

4. مراجعة رسوم العضوية والانتساب.

ويوم الثلاثاء، تقدمت إدارة الفيصلي، برئاسة بكر العدوان، باستقالتها، بعد العديد من الأزمات التي شهدها النادي خلال الفترة الماضية.

ولفت العدوان، إلى وجود مؤامرة أثرت على مجلس إدارة النادي منذ العام 2015.