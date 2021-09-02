طريقة استقطاب البث الأرضي الرقمي لقناة عمان الرياضية (فيديو)

حصلت قناة عمان الرياضية على حقوق بث مباريات منتخب السلطنة في تصفيات كأس العالم إذ سيتم نقل جميع مباريات الأحمر في المجموعة عبر شاشتها.

حينما يلعبُ منتخبنا الوطني يتوحّدُ النبض، يشتعل الحماس.

عبر #منصة_عين ننقلُ لكم الحدث، فكونوا بالمتابعة الساعة 2 ظهرا لمؤازرة منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022م.https://t.co/2Z1HtUFgKA pic.twitter.com/z3rf6z6uYt — عمان الرياضية (@OmanSportsTV) September 2, 2021

ويحل منتخب سلطنة عمان ضيفا على نظيره منتخب اليابان في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت سلطنة عمان.

وكان منتخب عمان حجز بطاقة التأهل ضمن أفضل 12 منتخبا في قارة آسيا، وسوف تقوم قناة عمان الرياضية بتقديم تغطية مكثفة لمباريات الدور النهائي في التصفيات، اعتبارا من مباراة المجموعة الثانية التي تجمع المنتخب العماني مع اليابان يوم الـ2 من أيلول/سبتمبر 2021.

وتعتبر قناة عمان الرياضية أول قناة رياضية متخصصة في سلطنة عمان، إذ ستقوم بتخصيص تغطية شاملة ومتنوعة للتصفيات، وذلك عبر القناة الأرضية والتطبيق الخاص بالمحطة.

وقالت قناة عمان الرياضية إنه ”سيتم نقل مباراة اليابان وعمان عبر منصة عين، وكذلك عبر البث الرقمي الأرضي لقناة عمان الرياضية“.

ونشر الحساب الرسمي لقناة عمان الرياضية طريقة الحصول على البث الأرضي الرقمي لها في أنحاء السلطنة، عبر الفيديو الآتي: