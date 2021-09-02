القنوات الناقلة لمباراة سلطنة عمان واليابان في تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس توقيع اتفاقية مع قناة عمان الرياضية، كي تصبح شريكا إعلاميا من أجل نقل مباريات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية – الطريق إلى قطر في سلطنة عمان، خلال عامي 2021 و2022.

وكان منتخب عمان حجز بطاقة التأهل ضمن أفضل 12 منتخبا في قارة آسيا، وسوف تقوم قناة عمان الرياضية بتقديم تغطية مكثفة لمباريات الدور النهائي في التصفيات، اعتبارا من مباراة المجموعة الثانية التي تجمع المنتخب العماني مع اليابان يوم الـ2 من أيلول/سبتمبر 2021.

حينما يلعبُ منتخبنا الوطني يتوحّدُ النبض، يشتعل الحماس.

عبر #منصة_عين ننقلُ لكم الحدث، فكونوا بالمتابعة الساعة 2 ظهرا لمؤازرة منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022م.https://t.co/2Z1HtUFgKA pic.twitter.com/z3rf6z6uYt — عمان الرياضية (@OmanSportsTV) September 2, 2021

وتعتبر قناة عمان الرياضية أول قناة رياضية متخصصة في سلطنة عمان، وهي ستقوم بتخصيص تغطية شاملة ومتنوعة للتصفيات، وذلك عبر القناة الأرضية والتطبيقات الخاصة بالمحطة.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ”يسرنا دخول هذه الاتفاقية مع قناة عمان الرياضية من أجل بث مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم“.

وأضاف تواصل كرة القدم في عمان تحقيق تطور كبير، والتأهل إلى الدور النهائي من التصفيات الآسيوية للمرة الثالثة في تاريخ السلطنة يؤكد صعود عمان كواحدة من القوى الرئيسة في كرة القدم الآسيوية.

في المقابل قال سعيد تمان العمري مدير قناة عمان الرياضية: نحن سعداء للغاية بهذه الشراكة بين قناة عمان الرياضية والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والحصول على حقوق بث مباريات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية – الطريق إلى قطر.

وأردف بالقول، من خلال هذه الشراكة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سوف تقوم قناة عمان الرياضية بتقديم خدمة لمشاهديها في سلطنة عمان، وذلك من أجل متابعة رحلة المنتخب الوطني في هذه المرحلة الحاسمة من التصفيات، بشكل يعزز التواصل بين القناة والجماهير الكبيرة في السلطنة.

نسترعي انتباه المشاهدين الكرام بأنه يمكنكم الآن متابعة البث الأرضي الرقمي لقناة عمان الرياضية. pic.twitter.com/E9oy1Wmfjd — عمان الرياضية (@OmanSportsTV) September 2, 2021

القنوات الناقلة لمباراة اليابان ضد سلطنة عمان

وقالت قناة عمان الرياضية أنه سيتم نقل مباراة اليابان وعمان عبر منصة عين، وكذلك عبر البث الرقمي الأرضي لقناة عمان الرياضية.