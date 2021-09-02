القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم

يستهل منتخب العراق مشوار المنافسة عندما يتقابل خارج ملعبه مع كوريا الجنوبية يوم الخميس على ستاد كأس العالم في سيؤول، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية – الطريق إلى قطر.

ويلتقي ضمن المجموعة ذاتها يوم الخميس أيضا، إيران مع سوريا على ستاد آزادي في طهران، والإمارات مع لبنان على ستاد زعبيل في دبي.

ويخوض المنتخب العراقي الدور النهائي من التصفيات تحت قيادة المدرب الجديد ديك ادفوكات الذي استلم المهمة مطلع شهر آب/أغسطس، والذي كان أشرف على تدريب كوريا الجنوبية في كأس العالم 2006.

وأكد ادفوكات رضاه عن استعدادات الفريق، والتي تضمنت معسكرين تدريبيين في إسبانيا وتركيا، وقال ”قبل انطلاق المعسكر التدريبي الأول شاهدت معظم اللاعبين عبر الفيديو، ولكن من الأفضل مشاهدتهم على أرض الملعب كي أحكم عليهم بصورة أفضل“.

وأردف بالقول ”نحن نريد التأهل إلى كأس العالم، وذلك يمكن أن يتحقق إذا حافظ جميع أفراد الفريق على التزامهم، ونحن مستعدون لأول مباراتين هذا الشهر“.

ويعتمد العراقي على عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة، ومن ضمنهم علاء عبدالزهرة (36 عاما) وأحمد إبراهيم وعلي عدنان وضرغام إسماعيل.

ولكن الفريق سيعاني في أول مباراتين بمركز حراسة المرمى، إذ إنه سيعتمد على الحارس فهد طالب الذي لعب 5 مباريات دولية فقط.

وكانت المواجهة الودية الأخيرة بين المنتخبين انتهت بالتعادل 0-0 في الإمارات، وذلك في حزيران/يونيو 2017.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء الـ7 من أيلول/سبتمبر، حيث تلتقي سوريا مع الإمارات في عمان، والعراق مع إيران في الدوحة، وكوريا الجنوبية مع لبنان في سوون.



القنوات الناقلة لمباراة كوريا الجنوبية والعراق

وتنقل مباراة كوريا الجنوبية والعراق عبر تطبيق القناة الرابعة العراقية على الإنترنت، وكذلك صفحة القناة الرابعة على فيس بوك، كما تنقل داخل الإمارات على قناة أبوظبي آسيا1.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ2 ظهرا بتوقيت العراق.