إدارة النادي الفيصلي الأردني تتقدم باستقالتها

تقدمت إدارة النادي الفيصلي الأردني، برئاسة بكر العدوان، باستقالتها، يوم الثلاثاء، بعد العديد من الأزمات شهدها النادي الفترة الماضية.

ووفقا لما ذكرته قنوات ”بي إن سبورتس الإخبارية“، فإن ”وزارة الشباب أمام خيار قبول الاستقالة أو انتظار نتائج لجنة التحقيقات“.

فيما كشفت قناة ”المملكة“ أنها تلقت نسخة من خطاب الاستقالة الذي تحدث فيه العدوان بإسهاب عن تاريخ ومكانة النادي، وما قدمه الرئيسان الراحلان مصطفى وسلطان العدوان على مر السنين.

ولفت العدوان إلى ”وجود مؤامرة أثرت على مجلس إدارة النادي منذ عام 2015“.

وكان الدكتور حسين الجبور، أمين عام وزارة الشباب الأردنية، نفى أمس ما تردد عن حل مجلس إدارة النادي الفيصلي.

وسبق هذا الأمر استقالة سامر الحوراني، أمين صندوق النادي الفيصلي الأردني وعضو مجلس الإدارة، رسميا.

وكانت احتجاجات جماهير الفيصلي قد بدأت منتصف الشهر الحالي، عندما اعتصم العشرات من جماهيره أمام مقر النادي في منطقة غمدان بالعاصمة عمان، مطالبين بفتح باب العضوية في النادي، فيما طالب البعض برحيل الإدارة، بعد سلسلة النتائج السلبية التي حلت بالفريق في المرحلة الأخيرة.

كما قدمت مجموعة من الهيئات العامة للنادي شكوى رسمية إلى وزير الشباب، أوضحت من خلالها العديد من التجاوزات التي مارسها مجلس إدارة النادي في الفترة السابقة.

وينتظر أن يعلن وزير الشباب عن رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة التي ستتولى إدارة النادي خلال الأيام المقبلة.

ويتواجد الفيصلي بالمركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.