حقيقة حل مجلس إدارة نادي الفيصلي الأردني

نفى الدكتور حسين الجبور، أمين عام وزارة الشباب الأردنية، ما تردد خلال الساعات الماضية عن حل مجلس إدارة النادي الفيصلي.

ونقلت قناة المملكة عن ”الجبور“ تأكيده أنه ”لم يصدر أي قرار بحل مجلس إدارة الفيصلي، ولجنة التحقق ما زالت مجتمعة والقرار سيصدر نهاية الأسبوع“.

من جانبه، قال عمر العزام الناطق باسم وزارة الشباب الأردنية، في تصريحات للتليفزيون الأردني، إن اللجنة المشكلة من الوزارة لبحث الأوضاع المالية والإدارية للنادي الفيصلي لم تنهِ عملها بعد، ولم تقدم تقريرها النهائي حتى هذه اللحظة.

وأضاف: ”ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حل مجلس إدارة النادي الفيصلي غير صحيح“.

وكان سامر الحوراني، أمين صندوق النادي الفيصلي الأردني وعضو مجلس الإدارة، قد أعلن أمس استقالته رسميا من مجلس إدارة النادي.

سامر الحوراني أمين صندوق النادي الفيصلي يقدم استقالته https://t.co/J8OeuPDk9l pic.twitter.com/Uv5653CTlD — إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2021

وقدم الحوراني، في بيان رسمي، يوم الأحد، الشكر لمجلس الإدارة، مشيرا إلى أن استقالته جاءت بسبب وجود بعض الأشخاص الذين يجيّشون الجماهير على إدارة النادي.

وكانت احتجاجات جماهير الفيصلي قد بدأت منتصف الشهر الحالي، عندما اعتصم العشرات من جماهيره أمام مقر النادي في منطقة غمدان بالعاصمة عمان، مطالبين بفتح باب العضوية في النادي، فيما طالب البعض برحيل الإدارة، بعد سلسلة النتائج السلبية التي حلت بالفريق في المرحلة الأخيرة.

وفي وقت سابق، أكد رئيس النادي الفيصلي بكر سلطان العدوان، أن أبواب النادي مفتوحة أمام جميع أعضاء الهيئة العامة وجماهيره ومحبيه.

وكان الفيصلي أعلن مؤخرا أيضا رحيل مدربه العراقي حكيم شاكر لظروف خاصة بالأخير، واستدعاء المدرب السوري محمد عقيل لخلافته.

ويتواجد الفيصلي بالمركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.