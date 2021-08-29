السودان.. تشكيل أول منتخب كرة قدم لقصار القامة

دشن أول منتخب لكرة القدم لقصار القامة في السودان، أولى تدريباته الرئيسية بملعب نادي الأسرة وسط العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال كابتن منتخب قصار القامة عبدالهادي محجوب الشهير بـ“حتة“، إن فكرة تكوين منتخب لقصار القامة في السودان بدأت لديه قبل ثلاث سنوات، خلال متابعته لقصير قامة بالمغرب وتكوينه منتخبا لقصار القامة ببلده.

وأضاف حتة لـ“إرم نيوز“، أنه اجتهد كثيرا من أجل الوصول والإعلان عن أول منتخب لكرة القدم لقصار القامة في السودان، مبينا أن تمارين منتخبه ستتواصل بشكل أسبوعي من أجل انطلاقة فريقه والمشاركة في الفعاليات الرياضية الخارجية.

وقال ”حتة“، وهي تعني بالعامية السودانية الشيء الصغير، إنه واجه صعوبات في تشكيل الفريق من قبل بعض الذين رفضوا الانضمام إليه من قصار القامة نتيجة لعدم ثقتهم في أنفسهم وما يواجهونه من تنمر من جانب المجتمع، وأشار إلى أنه تخطى ذلك بالتركيز على انضمام الذين تتوفر لديهم الثقة العالية في أنفسهم، وقال: ”نجحت في ذلك حتى إنهم أصبحوا حريصين على المنتخب أكثر مني“.

ويقول حتة صاحب الـ24 عاما وبطول 97 سنتيمترا، إنه لم يجد دعما من أي شخصية رياضية، وإنه وصل إلى تكوين فريق رياضي لقصار القامة باجتهاداته الشخصية، مؤكدا مقدرته على المواصلة في ذلك، مشيرا إلى أنه وجد الترحيب بالفكرة عندما طرحها على الاتحاد السوداني لكرة القدم، إلا أن منتخبه لم يسجل بشكل رسمي حتى الآن.

وانتشرت فكرة كرة قدم قصار القامة عبر ”السوشيال ميديا“ خلال السنوات الأخيرة، واتجه عدد من قصار القامة بدول مختلفة لتشكيل منتخبات خاصة بهم، من خلال تجمعهم في عدد من الأماكن الخاصة بقصار القامة في الألعاب الأخرى، خاصة ألعاب القوى لاستقطاب أشخاص وضمهم لفريق قصار القامة لكرة القدم.

ويُعتبر السودان رائدا في كرة القدم، وقد انضمّ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في العام 1948، وشارك مع كلّ من مصر وإثيوبيا وجنوب أفريقيا في تأسيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العام 1957.