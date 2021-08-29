سامر الحوراني أمين صندوق النادي الفيصلي يقدم استقالته

أعلن سامر الحوراني، أمين صندوق النادي الفيصلي وعضو مجلس الإدارة، استقالته رسميا من النادي الفيصلي.

وقدم الحوراني، في بيان رسمي، يوم الأحد، الشكر لمجلس الإدارة، مشيرا إلى أن استقالته جاءت بسبب وجود بعض الأشخاص الذين يجيّشون الجماهير على إدارة النادي.

وقال الحوراني في بيانه: ”لقد تشرفت على مدار 20 عاما بالعمل الإداري لخدمة ناد عريق بحجم الفيصلي الكبير لإنجازاته وجماهيره“.

وأضاف: ”في الموسم الحالي تحملت العبء الأكبر نتيجة الخسائر المالية من جائحة كورونا، والتي تفوق 400 ألف دينار، ووجدنا بأن هناك ثلة من الأشخاص تنتظر أي تعثر للفريق من أجل تجييش الجماهير العريقة، ولكن في الآونة الأخيرة هناك بعض الأشخاص يتعمدون الهجوم المبرمج والخارج عن إطار كرة القدم؛ مما يعكر أجواء العمل الإداري، وهذا يضر بمصلحة النادي“.

وأضاف: ”أتقدم باستقالتي من مجلس الإدارة العريق وأنا بكامل أسفي، وإنني على يقين بأن الفيصلي سيبقى زعيم وعين كرة القدم الأردنية“.

وكان المئات من جماهير الفيصلي تظاهروا أمام مقر إدارة النادي، وطالبوا بفتح باب العضوية لهم داخل النادي أسوة بأندية أخرى، وإجراء انتخابات وتغيير الإدارة الحالية.

جاء ذلك على إثر الخسائر التي لحقت بالنادي خلال بطولة الدوري الحالية.

وكان الفيصلي أعلن مؤخرا أيضا رحيل مدربه العراقي حكيم شاكر لظروف خاصة بالأخير، واستدعاء المدرب السوري محمد عقيل لخلافته.

ويتواجد الفيصلي بالمركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.