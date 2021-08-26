نقل مباراة العراق ضد إيران في تصفيات كأس العالم إلى الدوحة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس إقامة مواجهتي العراق ضد إيران وأستراليا أمام الصين في ملعب محايد في الدوحة لأسباب أمنية وأخرى متعلقة بقيود كوفيد-19.

وستقام المباراتان على ستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية حيث ستتقابل أستراليا مع الصين في الثاني من سبتمبر أيلول، ويلعب العراق مع إيران بعدها بخمسة أيام.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: ”في أعقاب تقييم الظروف الأمنية في العراق وسوريا وكذلك التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19 في أستراليا والصين، فقد تقرر أن المباريات المقبلة للمنتخبات الأربعة على أرضها ستقام على ملاعب محايدة ضمن جهود الاتحاد الآسيوي لتوفير أفضل معايير السلامة والأمان وتأمين خوض المباريات وفق أفضل الظروف لجميع أطراف اللعبة“.

ويلعب العراق وإيران في المجموعة الأولى بينما تلعب أستراليا والصين في المجموعة الثانية بالدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ويتأهل أول منتخبين في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات قطر العام المقبل.