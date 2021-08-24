في أول مشاركة رسمية في تاريخه.. منتخب السودان للسيدات يخسر أمام مصر 10-0‎

اكتسح منتخب مصر للسيدات نظيره السوداني بنتيجة (10-0)، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الشرطة في القاهرة، في افتتاح بطولة كأس العرب للسيدات.

وتستضيف مصر، بطولة كأس العرب للسيدات بمشاركة 7 منتخبات، وهي مصر والأردن وتونس والسودان ولبنان وفلسطين والجزائر.

سجل أهداف منتخب مصر للسيدات، نادين غازي ”سوبر هاتريك“ بجانب أسماء جمعة ونهى صادق ومنار سالم وسمر الزيات وسامية آدم وسلوى المتولي.

ورفع منتخب مصر، رصيده إلى 3 نقاط، قبل اللقاء الذي يجمع بين منتخبي تونس ولبنان مساء اليوم الثلاثاء على نفس الملعب.

ويشارك منتخب السيدات السوداني في كأس العرب للسيدات 2021 في نسختها الثالثة، خلال الفترة من 24 أغسطس/آب الحالي الحالي حتى 6 سبتمبر/آيلول المقبل، حيث يعد هذا أول ظهور رسمي للمنتخب السوداني للسيدات بعد تأسيسه.

وترأست البعثة الرياضية للسيدات، رئيسة لجنة كرة القدم للسيدات، ميرفت حسين.

#كأس_العرب_للسيدات | ⚽️ مباراة اليوم الأولى : 🕕 الشوط الثاني #منتخب_مصر : 3

أسماء جمعة

نادين غازي

نهى صادق #منتخب_السودان : 0 pic.twitter.com/11ipGW51NR — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) August 24, 2021

وأعلنت لجنة كرة القدم للسيدات بالاتحاد السوداني لكرة القدم عن قائمة أول منتخب سوداني للسيدات في أبريل/نيسان الماضي، وضمت القائمة الأولية 37 لاعبة من مختلف الأندية التي شاركت في دوري كرة القدم السوداني للسيدات موسم 2020-2021.

وفجرت أول مباراة لكرة القدم النسائية في السودان جدلا واسعا في الأوساط السودانية ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ كان ظهور النساء بالزي الرياضي الكامل في ميدان شعبي وأمام أعداد كبيرة من المواطنين محل سخط وغضب لبعض الجهات التي طالبت بممارسة المرأة للرياضة في الصالات المغلقة أو وسط النساء فقط.

ويحظر السودان في السنوات الماضية خاصة إبان حكم الرئيس المخلوع عمر البشير (1989 – 2019)، حضور السيدات لمباريات كرة القدم في الملاعب.

ويُعتبر السودان رائداً في كرة القدم. وقد انضمّ إلى الاتحاد الدولي لكرة لقدم فيفا في 1948 وشارك مع كلّ من مصر وإثيوبيا وجنوب أفريقيا في تأسيس الاتّحاد الأفريقي لكرة القدم في 1957.

وتعد تلك النسخة هي الثالثة، حيث أقيمت النسخة الأولى من البطولة في مصر عام 2006، وحصد لقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما أقيمت النسخة الثانية في العاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.