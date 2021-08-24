الإعلامي طه أبورغيف يتلقى تهديدات من المدرب حكيم شاكر

قال الإعلامي العراقي، طه أبورغيف مقدم برنامج صوت الملاعب على القناة الرابعة العراقية، إنه تلقى تهديدات عشائرية من المدرب العراقي حكيم شاكر.

وأذاع برنامج صوت الملاعب قبل أيام تقريرا رفضت خلاله بعض جماهير نادي القوة الجوية تعيين شاكر مدربا للفريق.

وقال أبو رغيف عبر فيس بوك ”أتعرض حاليا لتهديد عشائري من قبل حكيم شاكر المدرب المعروف وأبلغ بعض الأصدقاء أنه سيلاحقني هو وعشيرته للقصاص مني وعليه أحمل حكيم شاكر كل المسؤولية في حال تعرضت لأي أذى أو إصابة أو إذا قام أي شخص آخر بضربي والاعتداء علي أو على منزلي أو أحد أفراد أهلي وأنا الآن بمركز الشرطة للتبليغ عن هذا التهديد وعندي شهود“.

وأتم ”علما أني لم أتجاوز عليه مطلقا، وما عرض بالبرنامج هو رأي لجماهير الجوية“.

كان شاكر غادر الأردن بشكل مفاجئ عقب خسارة نادي الفيصلي أمام الوحدات بالدوري الأردني، ورفض استكمال عقده مع الفيصلي.

وأعلن نادي الفيصلي تعيين المدرب السوري محمد عقيل لخلافة حكيم شاكر.