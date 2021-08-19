الوحدات يهزم الفيصلي ويرتقي لصدارة ترتيب الدوري الأردني (فيديو)

ارتقى الوحدات إلى صدارة ترتيب الدوري الأردني للمحترفين، بعد فوزه 2/0 على منافسه التقليدي الفيصلي، اليوم الخميس، لحساب الجولة الـ14 من المسابقة.

وأمام حضور 30 % من سعة ملعب عمّان الدولي، سجل فراس شلباية الهدف الأول للوحدات من ضربة جزاء في الدقيقة 37.

وأنهى الوحدات الشوط الأول متقدما 2/0 بعدما سجل له محمود زعترة الهدف الثاني في الدقيقة 45+2 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع الفوز رصيد الوحدات إلى 32 نقطة من 14 مباراة، مقابل 26 نقطة للفيصلي من 14 مباراة في المركز الرابع.

ويحتل السلط المركز الثاني مع الرمثا ولكل منهما 30 نقطة.

هدف #الوحدات الثاني بعد تمريرة ساحرة من انس العوضات لزعترة pic.twitter.com/uQUkmZ0J7k — نادي الوحدات (@ALWehdatNews) August 19, 2021

وهذا الفوز الخامس على التوالي للوحدات على الفيصلي في مختلف المسابقات، حيث فاز 2/0 مرتين، و1/0 مرتين و2/1.

ويعود آخر فوز للفيصلي على الوحدات إلى مارس 2019 عندما فاز 2/1 في الدوري الأردني.

ومن المقرر أن يلعب الوحدات مع الجليل يوم الأربعاء في دور الـ16 من كأس الأردن، ثم مع الجليل أيضا في الدوري الأردني، في حين يلعب الفيصلي مع الرمثا في دور الـ16 بكأس الأردن، ثم مع معان في الدوري.

وفيما يلي ترتيب الدوري الأردني: