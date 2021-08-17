مباشر لحظة بلحظة قرعة كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

ينتظر عشاق الكرة الأفريقية، مراسم سحب قرعة كأس أمم أفريقيا 2021، والتي ستقام في الكاميرون، حيث يستعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، لإجرائها، اليوم الثلاثاء.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في 2021، قبل أن يتم تأجيلها لمدة عام كامل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتقام منافسات بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022.

وسيتم وضع المنتخبات الـ24 المتأهلة في 4 تصنيفات مختلفة، يضم كل منها 6 فرق، بناءً على تصنيف الفيفا الأخير الصادر، يوم 12 أغسطس، على النحو التالي:

التصنيف الأول: الكاميرون (صاحب الضيافة) – الجزائر (حامل اللقب) – السنغال – تونس – المغرب – نيجيريا.

التصنيف الثاني: مصر – غانا – كوت ديفوار – مالي – بوركينا فاسو – غينيا.

التصنيف الثالث: كاب فيردي – الجابون – موريتانيا – سيراليون – زيمبابوي – غينيا بيساو.

التصنيف الرابع: مالاوي – السودان – جزر القمر – غينيا الإستوائية – إثيوبيا – جامبيا.

وسيتم وضع منتخب واحد من كل مستوى في مجموعة واحدة، لتكتمل الـ6 مجموعات في الدور الأول.

ويخوض كل منتخب 3 مباريات خلال مرحلة المجموعات، ويتأهل إلى دور الـ16 كل من المتصدر والوصيف من كل مجموعة، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

ومن دور الـ16 وصولًا إلى المباراة النهائية، تستكمل البطولة بالنظام الإقصائي الذي يقضي بتأهل الفائز وخروج المغلوب.

وتقام 52 مباراة بدءًا من الافتتاح وصولًا إلى الدور النهائي، على غرار نسخة 2019 التي أقيمت في مصر بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.