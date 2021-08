غوزتبه التركي مهتم بالتعاقد مع العراقي علي عدنان

قالت وسائل إعلام تركية اليوم الجمعة إن نادي غوزتبه مهتم بالتعاقد مع اللاعب العراقي علي عدنان.

وذكر موقع ”hurriyet“ أن غوزتبه ينوي التعاقد مع الظهير الأيسر العراقي علي عدنان لتعزيز صفوفه.

