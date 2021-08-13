غوزتبه التركي مهتم بالتعاقد مع العراقي علي عدنان

قالت وسائل إعلام تركية اليوم الجمعة إن نادي غوزتبه مهتم بالتعاقد مع اللاعب العراقي علي عدنان.

وذكر موقع ”hurriyet“ أن غوزتبه ينوي التعاقد مع الظهير الأيسر العراقي علي عدنان لتعزيز صفوفه.

A last minute winner as it should be! 🤩 Marvellous from 🇮🇶 Ali Adnan in the #AsianCup2019! ☄️ pic.twitter.com/HBj3UaILDZ — #AsianCup2023 (@afcasiancup) August 1, 2021

وأوضح الموقع أن علي عدنان البالغ من العمر 27 عاما من العناصر التي لا غنى عنها في المنتخب العراقي.

وسبق أن لعب علي عدنان في الدوري التركي من بوابة شايكور ريزا سبور بين 2013 و2015.

ولعب علي عدنان في الدوري الإيطالي من بوابة أودينيزي وأتلانتا، كما لعب لفانكوفر وايتكابس الكندي.

ولم يرتبط علي عدنان بأي ناد حاليا مع يعني أن التعاقد معه سيكون بصفقة انتقال حر.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن علي عدنان لعب 47 مباراة مع شايكور ريزا سبور سجل فيها 4 أهداف وصنع 10.

واحتل غوزتبه المركز العاشر في الدوري التركي الموسم الماضي، ويستهل مشواره في الموسم الجديد بمواجهة أنطاليا سبور يوم الأحد.