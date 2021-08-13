رياضة

غوزتبه التركي مهتم بالتعاقد مع العراقي علي عدنان
تاريخ النشر: 13 أغسطس 2021 12:33 GMT
تاريخ التحديث: 13 أغسطس 2021 13:55 GMT

غوزتبه التركي مهتم بالتعاقد مع العراقي علي عدنان

علي عدنان لعب 47 مباراة مع شايكور ريزا سبور سجل فيها 4 أهداف وصنع 10.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت وسائل إعلام تركية اليوم الجمعة إن نادي غوزتبه مهتم بالتعاقد مع اللاعب العراقي علي عدنان.

وذكر موقع ”hurriyet“ أن غوزتبه ينوي التعاقد مع الظهير الأيسر العراقي علي عدنان لتعزيز صفوفه.

وأوضح الموقع أن علي عدنان البالغ من العمر 27 عاما من العناصر التي لا غنى عنها في المنتخب العراقي.

وسبق أن لعب علي عدنان في الدوري التركي من بوابة شايكور ريزا سبور بين 2013 و2015.

ولعب علي عدنان في الدوري الإيطالي من بوابة أودينيزي وأتلانتا، كما لعب لفانكوفر وايتكابس الكندي.

ولم يرتبط علي عدنان بأي ناد حاليا مع يعني أن التعاقد معه سيكون بصفقة انتقال حر.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن علي عدنان لعب 47 مباراة مع شايكور ريزا سبور سجل فيها 4 أهداف وصنع 10.

واحتل غوزتبه المركز العاشر في الدوري التركي الموسم الماضي، ويستهل مشواره في الموسم الجديد بمواجهة أنطاليا سبور يوم الأحد.

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