النائب العام يأمر بحبس رئيس اتحاد الكرة المصغرة في ليبيا

أصدر النائب العام الليبي الصديق الصور، أمرًا يقضي بحبس رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة حسين طويلب، على ذمة التحقيق معه في واقعة إصابة عدد من لاعبي منتخب ليبيا للكرة المصغرة، ووفاة آخر بسبب الملاريا.

ووفق بيان صادر عن المدعي العام الليبي، فإن الأمر يقضي بحبس الطويلب، ومن تثبت مسؤوليته حول واقعة وفاة اللاعب أيمن النقريش، وإصابة آخرين من منتخب كرة القدم المصغرة بمرض الملاريا.

وأشار مكتب المدعي العام الليبي في بيان له إلى أنه اتضح من خلال التحقيقات الأولية وجود إهمال وتقصير، تمثلا في عدم اتخاذ الاتحاد المعني الإجراءات الطبية والاحتياطية، قبل سفر بعثة المنتخب للمشاركة في بطولة أفريقيا في نيجيريا، وهو ما نتج عنه إصابة اللاعبين بمرض الملاريا، ووفاة اللاعب أيمن النقريش.

يذكر أن بعض لاعبي منتخب ليبيا الوطني للكرة المصغرة، كانوا قد أصيبوا بحمى الملاريا، بعد المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2021 والتي أقيمت في نيجيريا، ما أدى إلى وفاة أيمن النقريش لاعب المنتخب الليبي ونادي التحدي بمصراتة، ودخول عدد آخر من الرياضيين في حالة صحية سيئة.

تجدر الإشارة إلى أن بعض اللاعبين المصابين بالملاريا من مدينة طرابلس، سافروا إلى إيطاليا لتلقي العلاج اللازم، ولا يزال بعض اللاعبين من مدينة بنغازي ينتظرون العلاج.

وذكر جهاز الإسعاف الطبي الطائر عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“ أن سبب التأخر في تنفيذ هذه الرحلات هو عدم حصول اللاعبين على تصريح للعلاج في إيطاليا، غير أن تدخل السفارة الليبية في إيطاليا ساهم في تسهيل أمور الرحلة، مبينًا أن 3 إداريين تابعين للمنتخب تم نقلهم للقاهرة للعلاج.

وكان الاتحاد الليبي للكرة المصغرة قد أشار في بيان له بعد ظهور إصابة لاعبي المنتخب بالملاريا، إلى أن رئيس الاتحاد ورئيس البعثة قاما بكل الإجراءات والاحتياطات قبل السفر، منها التواصل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لإجراء تحاليل كورونا ولأخذ التطعيمات اللازمة، مبينًا أنه تم إجراء التحاليل من قِبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتمت إفادة البعثة بعدم الحاجة لأخذ التطعيمات لدولة نيجيريا.

يُذكر أن المنتخب الوطني كان وصيفًا لبطولة أمم أفريقيا الأخيرة، حيث خسر النهائي من منتخب مصر 0/1 ليتأهلا سويًا إلى نهائيات كأس العالم.