اتحاد الكرة العماني يوضح أسباب تدريب لاعبي المنتخب في موقف سيارات في معسكر صربيا

أصدر الاتحاد العماني لكرة القدم بيانا رسميا بشأن المقاطع المتداولة من تدريبات معسكر المنتخب الأول المقام في صربيا، الذي ظهر خلاله اللاعبون يخوضون التدريبات في موقف سيارات.

وكان حساب القنوات الرياضية العمانية على ”تويتر“ قد نشر فيديو للاعبين وهم يتدربون داخل موقف سيارات، وعلق: ”ماذا يحدث في معسكر منتخبنا الوطني في صربيا معقولة ما في صالة؟ يجب على الاتحاد توضيح ما يحدث في صربيا“.

وهو ما دفع الاتحاد للرد يوم السبت، قائلا: ”بالإشارة إلى المقاطع المتداولة حول جوانب تدريبات معسكر المنتخب الأول، يود الاتحاد التأكيد بأن تدريبات المنتخب الأول خلال المعسكر القائم حاليا في صربيا تنفذ وفق معايير فنية جيدة تضمن إجراء المران اليوم على ملاعب مطابقة للمواصفات، والاستفادة من صالات اللياقة البدنية ومرافقها المزودة بكافة الإمكانات التي تسهل مهمة الجهاز الفني والطبي“.

وأضاف البيان: ”أما المقطع المقتضب يمثل جانبا سريعا من عمليات التهيئة التي يوصي بها المعد البدني قبل بدء المران اليومي داخل الملعب“.

📄 بيان الاتحاد العماني لكرة القدم حول المقاطع المتداولة من تدريبات معسكر المنتخب الوطني الأول في صربيا. pic.twitter.com/MmprkzLFhF — OFA – Official Page (@OmanFA) July 31, 2021

وتابع: ”كما نشير إلى أن الجانب الخاص بالإعداد البدني يجرى في صالات بدنية مثالية وفق الجدول الزمني المحدد من قبل الجهاز الفني الذي يؤكد رضاه عن مؤشرات العمل“.

واختتم البيان: ”يقدر الاتحاد حرص الجماهير على ظهور المنتخب في أفضل صورة وأنه سيبادر بنشر الصور والمقاطع المرئية المؤكدة على جودة الأجواء في المعسكر“.

ويأتي المعسكر ضمن تحضيرات منتخب عمان لمواجهتي اليابان والسعودية يومي 2 و7 سبتمبر المقبلين في أول جولتين من التصفيات النهائية المؤهّلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويسعى الجهاز الفني إلى رفع جاهزية اللاعبين لأهم المواجهات الافتتاحية في المجموعة الأولى من خلال البحث عن بعض التجارب الودية مع بعض المنتخبات التي تعسكر هناك ليغادر بعدها مباشرة إلى طوكيو لمواجهة المنتخب الياباني يوم 2 سبتمبر على أن يعود بعدها مباشرة إلى السلطنة من أجل تجهيز نفسه للقاء المنتخب السعودي.

تدريبات منتخب سلطنة عمان في موقف سيارات بصربيا تثير جدلا واسعا (فيديو) https://t.co/2VjpZlnzsM pic.twitter.com/izN5OKGRRY — إرم سبورت (@EremSports) July 30, 2021

وأسفرت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا في مرحلتها النهائية عن توزيع المنتخبات المشاركة في تلك المرحلة إلى مجموعتين، بحيث تضم كل منهما 6 منتخبات.

وضمت المجموعة الأولى منتخبي إيران وكوريا الجنوبية إلى جانب 4 منتخبات عربية هي: الإمارات والعراق ولبنان بجانب المنتخب السوري، بينما ضمت المجموعة الثانية كلا من اليابان وأستراليا والسعودية والصين وعمان وفيتنام.