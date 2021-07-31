أعلن اتحاد الكرة العراقي رسميا تعيين الهولندي ديك أدفوكات مديرا فنيا لمنتخب العراق الأول لكرة القدم.

وقال اتحاد الكرة العراقي في بيانه الرسمي، يوم السبت: ”أنهت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اتفاقها الرسمي مع المدرب الهولندي ديك أدفوكات لتدريب المنتخب الوطني خلفا للسلوفيني ستريشكو كاتانيتش“.

وأضاف البيان: ”تم الاتفاق الرسمي مع المدرب الهولندي في العاصمة الإسبانية مدريد بعد مفاوضات بين المدرب ورئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، على تدريب المنتخب الوطني والذي سيباشر عمله خلال الأيام المقبلة“.

وقال رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان: ”الاختيار وقع على أدفوكات بناء على سجله التدريبي الحافل بالخبرات سواء مع المنتخبات أو الأندية، وجاء اختياره بعد دراسة عدد من سير المدربين ومفاوضات مع عدد آخر، ثم وقع الاختيار في النهاية على المدرب الهولندي“.

وأضاف: ”المدرب الجديد يعرف أهدافنا وخططنا التي ستبدأ بالتصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر ومشاركة المنتخب في كأس العرب وكأس الخليج، وسنبدأ إعداد المنتخب خلال الأيام القريبة تحضيرا للتصفيات المونديالية“.

وكان الاتحاد العراقي قد دخل في محادثات مكثفة مع المدرب المخضرم، الفترة الماضية على الرغم من بلوغه الرابعة والسبعين الشهر المقبل واعتزاله أربع مرات من قبل.

وتلقى المدرب الهولندي وداعًا عاطفيًا في نهاية الموسم الماضي بعد إعلان رحيله عن فينورد الهولندي واعتزال التدريب مرة أخرى بعد 41 عامًا و24 منصبا كمدرب.

ومع ذلك، فقد استعد لعودة مذهلة إلى التدريب لقيادة العراق بعد لقاء مسؤولي الاتحاد العراقي في إسبانيا في نهاية الأسبوع لإبرام الصفقة وذلك وفقا للنسخة الإسكتلندية من صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وكان مدرب المنتخب السلوفيني السابق سريتشكو كاتانيتش يقود العراق قبل استقالته الشهر الماضي لعدم حصوله على راتبه لمدة ستة أشهر ورفع الأمر إلى الاتحاد الدولي (الفيفا).

وقاوم أدفوكات البكاء في مايو/آيار عندما قاد فينورد للفوز 2/0 على أوتريخت بينما كان من المفترض أن تكون مباراته الأخيرة كمدير فني.

وقد قاد رينجرز بين عامي 1998 و2002، حيث حقق رقما قياسيا للتعاقد مع المهاجم توري أندريه فلو مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، وقد فاز بلقبين للدوري مع رينجرز وكأس إسكتلندا مرتين وكأس الرابطة.

منتخب العراق يفك ارتباطه بمدربه ستريشكو كاتانيتش https://t.co/gOqqW3W0GK pic.twitter.com/qxqKeOwqzv — إرم سبورت (@EremSports) June 16, 2021

وكانت مهمته التدريبية الأولى عام 1980 كمدير فني لفريق DSVP الهولندي المغمور، وتشمل السيرة الذاتية للمدير الفني المخضرم تدريب ستة منتخبات مختلفة.

إذ تولى أدفوكات تدريب هولندا ثلاث مرات وفريقي ألكمار وآيندهوفن مرتين، وكان مدربا لمنتخبات صربيا والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية وبلجيكا وروسيا.

وشغل منصب المدير الفني في أندية هارلم ودوردريخت وبروسيا مونشنغلادباخ وزينيت سان بطرسبرغ وسندرلاند وفنربخشة وسبارتا روتردام وأوتريخت وفينورد.

وهو الآن جاهز لمواجهة تحد آخر مع المنتخب العراقي الذي يحتل المركز الـ68 في تصنيفات الفيفا، ويستعد للمرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وسيخوض العراق الدور النهائي ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الإمارات ولبنان وإيران وسوريا وكوريا الجنوبية.

وتنطلق تصفيات المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية في سبتمبر/أيلول المقبل، وتنتهي في مارس/آذار، بينما يقام الملحق في يونيو/حزيران 2022.

ويتأهل أول منتخبين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، بينما يخوض ثالث الترتيب مواجهة مع نظيره في المجموعة الأخرى، ويتأهل الفائز لخوض الملحق ضد منتخب من قارة أخرى على بطاقة الظهور في قطر.