الوحدات يتهم اتحاد الكرة الأردني بافتقاد الحيادية

اتهم نادي الوحدات لجان اتحاد كرة القدم الأردني بافتقاد الحيادية في تعاملها مع النادي، وقال إن ”التاريخ يشهد“ على ذلك.

وقال الوحدات في بيان رسمي: ”يتعرض نادي الوحدات، منذ سنوات عديدة لظلم واضح تمارسه لجان اتحاد الكرة بين الفينة والأخرى، وكأن الوحدات خصم لها، أو أن هناك من وضع نصب عينيه عرقلة الوحدات بأي طريقة كانت.

لجان اتحاد كرة القدم تفتقد الحيادية في تعاملها مع نادي الوحدات و"التاريخ يشهد"https://t.co/92Fximt8M4#ALWEHDAT_SC pic.twitter.com/jAxSUHkkoG — AL WEHDAT SC (@sc_wehdat) July 31, 2021

وأضاف: ”رغم أن الوحدات ومنذ البدايات، لخص الحالة ووضع اليد على الجرح مرارا وتكرارا، وفند بالأدلة والبراهين مشاهد الظلم الذي تمارسه لجان اتحاد الكرة على منظومته إداريا وفنيا ولاعبين في فريق الكرة الأول، إلا ان مسيرة الظلم ضده لم تتوقف يوما، لا بل تتصاعد وتيرتها دون أدنى احترام للنادي وجماهيره التي ضاقت ذرعا أمام شواهد الكيل بمكيالين، سواء من ناحية التحكيم أو العقوبات المتخذة التي تختلف من لاعب إلى آخر حسب اسم النادي الذي يلعب له“.

وتابع البيان: ”سيبقى الوحدات شوكة مغروسة في حلق الحاقدين والحاسدين والكارهين -وما أكثرهم- ليس لشيء؛ إنما لأن هذا النادي بنى نفسه بنفَس جماهيره المخلصة، واستطاع فرض نفسه بقوة رجاله، وفرض معادلة جديدة للكرة الأردنية استطاع من خلالها أن يحصل على البطولة تلو الأخرى رغم عقود حافلة بحفر صنعها من يرون في اسمه كابوسا لهم في أروقة الاتحاد، فاتخذوا طرقهم الملتوية والمكشوفة في الآن ذاته سلاحا لهم في وجه نادينا“.

إيقاف أنس العوضات لاعب الوحدات 4 مباريات https://t.co/rpPa1tHANT pic.twitter.com/ExCxzl7KPe — إرم سبورت (@EremSports) July 29, 2021

وأكمل: ”إن الوحدات حريص كل الحرص على نجاح كرة القدم الأردنية منتخبات وأندية، إلا أنه مضطر أن يصعد الأمر إلى أعلى المستويات بهدف الحصول على حقوقه المسلوبة منذ سنوات طويلة، فنحن لا نبحث إلا عن العدل والمساواة في التعامل، لا الانحياز المكشوف لطرف بعينه، وكأن هذا الطرف خارج سلطة العدل فلا تطبق عليه القوانين والأنظمة، أو أن يقال له لا لأسباب يضمرها متخذ القرار“.

وكانت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأردني لكرة القدم، قد قررت أول أمس الخميس إيقاف أنس العوضات لاعب الوحدات 4 مباريات وغرامة مالية قدرها ألفا دينار.

وجاء قرار اللجنة التأديبية بإيقاف العوضات بعد طرد اللاعب أمام شباب العقبة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الأردني.

الاتحاد الأردني يوقع عقوبات قاسية على ناديي الوحدات والرمثا https://t.co/ZoKxWfku8J pic.twitter.com/eS1GL7EsiK — إرم سبورت (@EremSports) July 10, 2021

وقررت اللجنة أيضا إيقاف يزن العرب مدافع الوحدات مباراة واحدة، وتغريمه 500 دينار أردني.

وفي يونيو الماضي، قررت اللجنة التأديبية تغريم الوحدات مبلغ 500 دينار، وإيقاف القائد محمد الدميري 4 مباريات رسمية وتغريمه ألفي دينار، إضافة إلى زميليه فادي عوض 4 مباريات، وأحمد سمير مباراتين.

وتم تطبيق عقوبة الإيقاف لـ6 مباريات رسمية بحق مساعد مدرب الوحدات غياث التميمي.

ويتصدر الوحدات جدول ترتيب الدوري الأردني وفي رصيده 26 نقطة من 11 مباراة، ويتقدم بثلاث نقاط عن السلط والفيصلي صاحبي المركز الثاني.