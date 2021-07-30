رياضة

منتخب أمريكا يهزم قطر ويضرب موعدا مع المكسيك في نهائي الكأس الذهبية (فيديو)
تاريخ النشر: 30 يوليو 2021 6:26 GMT
تاريخ التحديث: 30 يوليو 2021 8:15 GMT

منتخب أمريكا يهزم قطر ويضرب موعدا مع المكسيك في نهائي الكأس الذهبية (فيديو)

منتخبا الولايات المتحدة والمكسيك تقاسما الفوز بلقب الكأس الذهبية منذ 2002، وأحرز كل منهما خمسة ألقاب في البطولة القارية خلال تلك الفترة.

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المصدر: رويترز

اهتزت شباك منتخب قطر في الدقائق الأخيرة ليخسر 0/1 أمام الولايات المتحدة، في قبل نهائي الكأس الذهبية لكرة القدم، وتتوقف مسيرته الرائعة في البطولة القارية.

وأضاع حسن الهيدوس ركلة جزاء للمنتخب القطري، المشارك في بطولة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) ببطاقة دعوة، بعد 61 دقيقة قبل أن يسجل جياسي زاردس هدف الفوز للولايات المتحدة صاحبة الضيافة في الدقيقة 86.

ويلتقي منتخب الولايات المتحدة في النهائي مع المكسيك، التي سجلت هدفا في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع لتهزم كندا 2/1.

وتقدم المنتخب المكسيكي في نهاية الشوط الأول عن طريق أوربلين بينيدا من ركلة جزاء، وعادلت كندا النتيجة عبر تاجون بيوكانن في الدقيقة 57.

وأحرز هيكتور هيريرا هدف الانتصار للمنتخب المكسيكي، الفائز باللقب في 2019، في الدقيقة 99.

وتقاسم منتخبا الولايات المتحدة والمكسيك الفوز بلقب الكأس الذهبية منذ 2002، وأحرز كل منهما خمسة ألقاب في البطولة القارية خلال تلك الفترة.

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