منتخب أمريكا يهزم قطر ويضرب موعدا مع المكسيك في نهائي الكأس الذهبية (فيديو)

اهتزت شباك منتخب قطر في الدقائق الأخيرة ليخسر 0/1 أمام الولايات المتحدة، في قبل نهائي الكأس الذهبية لكرة القدم، وتتوقف مسيرته الرائعة في البطولة القارية.

وأضاع حسن الهيدوس ركلة جزاء للمنتخب القطري، المشارك في بطولة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) ببطاقة دعوة، بعد 61 دقيقة قبل أن يسجل جياسي زاردس هدف الفوز للولايات المتحدة صاحبة الضيافة في الدقيقة 86.

🎥 Highlights: United States 🇺🇸 books their ticket to the #GoldCup21 final after defeating Qatar 🇶🇦 1-0 in Austin! #ThisIsOurs pic.twitter.com/FHSbtaZWxk

— Gold Cup (@GoldCup) July 30, 2021