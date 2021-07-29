قررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الخميس، إيقاف أنس العوضات لاعب الوحدات 4 مباريات وغرامة مالية قدرها ألفا دينار.

وجاء قرار اللجنة التأديبية بإيقاف العوضات بعد طرد اللاعب أمام شباب العقبة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الأردني.

كما قررت اللجنة إيقاف يزن العرب مدافع الوحدات ومحمد زريقات مدافع الفيصلي مباراة واحدة لكل منهما، وتغريم كل منهما 500 دينار أردني.

الوحدات يطلب حكاما من الخارج لمباراة الإياب أمام الفيصلي https://t.co/5XhBvzXc47 pic.twitter.com/9GeJmXssej — إرم سبورت (@EremSports) July 25, 2021

وتقرر أيضا تغريم نادي الجليل 2000 دينار، وشباب الأردن 200 دينار، والرمثا 750 دينارا، والفيصلي 1000 دينار، كما أوقفت اللجنة التأديبية محمد عقيل مساعد مدرب الفيصلي 6 مباريات متتالية، إلى جانب غرامة مالية قدرها 2500 دينار.

ويتصدر الوحدات حاليا جدول ترتيب الدوري الأردني برصيد 26 نقطة من 11 مباراة، متقدما بثلاث نقاط عن السلط والفيصلي صاحبي المركز الثاني.

وفي يونيو الماضي، قررت اللجنة التأديبية إيقاف حمزة الدردور قائد فريق الرمثا 4 مباريات رسمية وتغريمه ألفي دينار، وتغريم الوحدات مبلغ 500 دينار.

كما تم إيقاف خالد الرحايله مساعد مدرب نادي الرمثا 6 مباريات رسمية وتغريمه مبلغ (1500) دينار، بحيث لم يسمح له بالتواجد داخل الملعب وغرف تغيير الملابس، وسمح له بالتواجد على مدرجات الملعب والمنصة الرسمية أثناء فترة الإيقاف.

الاتحاد الأردني يوقع عقوبات قاسية على ناديي الوحدات والرمثا https://t.co/ZoKxWfku8J pic.twitter.com/eS1GL7EsiK — إرم سبورت (@EremSports) July 10, 2021

وتقرر إيقاف محمد الدميري قائد الوحدات 4 مباريات رسمية وتغريمه ألفي دينار، وزميليه فادي عوض 4 مباريات أيضا، وأحمد سمير مباراتين.

وتم تطبيق عقوبة الإيقاف لـ6 مباريات رسمية بحق مساعد مدرب الوحدات غياث التميمي.

وجاءت عقوبة الدردور والدميري وفادي عوض بسبب أحداث الشغب التي رافقت مباراة الوحدات والرمثا، التي انتهت بفوز الرمثا 2/1.

في حين كان سبب إيقاف اللاعب أحمد سمير بحجة تحريض فريقه الوحدات على الانسحاب بعد احتساب حكم المباراة ضربة جزاء للرمثا.