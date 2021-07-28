وفاة لاعب وإصابة آخرين بالملاريا من لاعبي المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة

وجه الاتحاد الليبي للطب الرياضي لوما إلى اتحاد الكرة المصغرة في ليبيا؛ لعدم تواصله مع الاتحاد قبل سفر منتخب ليبيا إلى نيجيريا لمعرفة سبل الوقاية من مرض الملاريا.

وأشار الدكتور راشد عبر بيان لاتحاد الطب الرياضي، يوم الأربعاء، بأنه لم يتم الاتصال بهم لمعرفة الاحتياطات الطبية التي يجب أن تتم، وذلك بعد حادثة وفاة أحد لاعبي منتخب ليبيا للكرة المصغرة أيمن النقريش إثر عودته من نيجيريا متأثرا بإصابته بمرض الملاريا.

وطالب راشد من كل اتحادات الألعاب الرياضية في ليبيا بضرورة التواصل مع الاتحاد الليبي للطب الرياضي؛ للتعاون معها على المستوى الطبي والصحي لتلافي مثل هذه الأمور.

وبحسب مصدر في بعثة المنتخب الليبي في تصريح لـ“إرم نيوز“، مفضلا عدم ذكر اسمه، بأن البعثة الليبية للكرة المصغرة، لم تلتزم بالاحتياطات الصحية، نظرا لعدم خبرة المرافقين للبعثة في مثل هذه الأمور، واختيار المرافقين بناء على أغراض غير رياضية، مما تسبب في عدم حصول اللاعبين على الأمصال اللازمة للوقاية من مرض الملاريا قبل الوصول إلى نيجيريا، مضيفا بأن 4 لاعبين من المنتخب الليبي، أصيبوا بمرض الملاريا بعد وصولهم إلى البلاد.

يذكر أن أيمن النقريش، لاعب المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم المصغّرة، قد تم نقله إلى تونس لأجل تلقي العلاج بعد إصابته بالملاريا، إثر دخوله في مرحلة حرجة بعد إصابته بالملاريا، بعد عودة بعثة المنتخب من نيجيريا.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة المنتخب ظلت عالقة لفترة قصيرة في نيجيريا عقب انتهاء البطولة، قبل أن تبدأ رحلة العودة إلى الوطن بعد تدخل وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي لتأمين الرحلة من نيجيريا إلى مصر ثم ليبيا.

وكان المنتخب الليبي وصل إلى المباراة النهائية، التي كانت أمام منتخب مصر، وفقدها بهدف لصفر في الوقت الإضافي الثاني، ليحصل على المركز الثاني، كما حصل لاعب المنتخب الليبي محمد خميس على جائزة أفضل لاعب في الكرة المصغرة بأفريقيا.