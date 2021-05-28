إصابة السوري عبدالرحمن بركات لاعب المحرق البحريني بقطع في الرباط الصليبي

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم استبعاد عبدالرحمن بركات لاعب المحرق البحريني من معسكر المنتخب الوطني في دبي بعد أن تبين إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركتهما مع فريقه في مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي والتي تحتاج للعلاج والراحة الكافية.

وشارك عبد الرحمن بركات في فوز المحرق البحريني على الأنصار اللبناني، بنتيجة (3-1)، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة عبد الرحمن بركات بقطع في الرباط الصليبي وسيغيب عن الملاعب لمدة (8) أشهر.

واستقر نبيل معلول المدير الفني لمنتخب سوريا بعد استبعاد المصابين على 27 لاعبا لاستكمال المباريات المتبقية في منافسات المجموعة الاسيوية الاولى ضمن التصفيات المزدوجة لكاس العالم 2022 وكأس أسيا 2023.

وتتصدر سوريا فرق المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات مقابل 7 نقاط للصين والفيليبين و3 نقاط لجزر المالديف ولا شيء لغوام.

وكان الاتحاد الاسيوي اختار مدينة شنغهاي الصينية لاستكمال باقي مباريات المجموعة عبر طريقة التجمع في حزيران/يونيو المقبل.

وستلعب سوريا مع غوام في السابع من يونيو، والمالديف في 11 من نفس الشهر قبل أن تختتم مشوارها بلقاء الصين في 15 من الشهر ذاته.