رياضة

نادي الكويت ينهي ارتباطه بالتونسي أحمد العكايشي
تاريخ النشر: 27 مايو 2021 16:59 GMT
تاريخ التحديث: 27 مايو 2021 17:40 GMT

نادي الكويت ينهي ارتباطه بالتونسي أحمد العكايشي

قرار إدارة نادي الكويت يأتي رغم تسجيل العكايشي 4 أهداف في 3 مباريات خلال مشوار الفريق في كأس الاتحاد الآسيوي.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قرر نادي الكويت الكويتي إنهاء ارتباطه بالمهاجم التونسي أحمد العكايشي، اليوم الخميس.

وبحسب قناة ”الكاس“ القطرية، فإن نادي الكويت قرر إنهاء ارتباطه مع أحمد العكايشي، ويبحث عن مهاجم أجنبي بديل للموسم الجديد.

ويأتي قرار إدارة نادي الكويت رغم تسجيل العكايشي 4 أهداف في 3 مباريات خلال مشوار الفريق في كأس الاتحاد الآسيوي.

وحسم الكويت تأهله رسميًا، بعدما تغلب 1/0 على الفيصلي الأردني في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة بكأس الاتحاد الآسيوي.

وانتقل أحمد العكايشي، البالغ من العمر 32 عامًا، إلى نادي الكويت، في أكتوبر 2020، علمًا بأنه سبق أن تنقل بين عدة أندية، في: تونس، وألمانيا، والسعودية، ولبنان، وقطر، قبل أن ينتقل إلى الكويت.

واحتل الكويت المركز الثالث في الدوري الكويتي للموسم 2020/2021.

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