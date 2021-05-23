المريخ يحسم ديربي الخرطوم بفوز مثير على الهلال (فيديو)

خطف نادي المريخ فوزًا مثيرًا من جاره الهلال، خلال مباراة ديربي الخرطوم التي أقيمت بين الفريقين ضمن الأسبوع 11 لمسابقة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.

وكان سيف تيري هو نجم اللقاء الأول، حيث أحرز هدف التقدم للمريخ في الدقيقة 15 بعد استغلاله لخطأ دفاع الهلال.

وعزز سيف تيري تقدم فريقه في الدقيقة 44 من رأسية قوية، ليخطف ثلاث نقاط غالية لفريقه.

بهذا الفوز رفع المريخ رصيده إلى 34 نقطة متساويًا مع الهلال، ولكن يتصدر الأخير ترتيب الدوري بفارق الأهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم الـ24 من أكتوبر الماضي بفوز المريخ على ملعب الهلال بهدف دون رد كما أن الهلال لم يفز في آخر 4 مواجهات.