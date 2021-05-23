رياضة

رياض محرز يرفع علم فلسطين في احتفال مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي (فيديو)
تاريخ النشر: 23 مايو 2021 18:12 GMT
تاريخ التحديث: 23 مايو 2021 18:55 GMT

رياض محرز يرفع علم فلسطين في احتفال مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي (فيديو)

رفع رياض محرز نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي علم فلسطين، خلال احتفالية فريقه بالتتويج بلقب البريمرليغ بملعب “الاتحاد” عقب مواجهة إيفرتون في الجولة الـ38

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

رفع رياض محرز نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي علم فلسطين، خلال احتفالية فريقه بالتتويج بلقب البريمرليغ بملعب “الاتحاد” عقب مواجهة إيفرتون في الجولة الـ38 والأخيرة للدوري.

النجم الدولي الجزائري رياض محرز ظهر خلال احتفاله مع زملائه في مانشستر سيتي، وقام برفع العلم الفلسطيني، تضامنا مع شعب غزة في حربه ضد إسرائيل.

كما نشر حساب مانشستر سيتي على ”“تويتر“ صورة لمحرز أثناء دخوله عقب المواجهة للاحتفال وعلق عليها: ”ساحر العرب رياض محرز واثق الخطوة يمشي ملكا”.

وسحق نادي مانشستر سيتي ضيفه إيفرتون 5-0، اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

ورفع السيتي رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الترتيب العام، في حين تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 59 في المركز التاسع.

كان محرز قد أعرب في وقت سابق عن تضامنه مع المرابطين في المسجد الأقصى بعد اقتحام باحاته من قبل القوات الإسرائيلية.

ونشر رياض محرز صورة لعلم فلسطين عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، مع شعار الانتصار، كما أرفقها بوسم ”فلسطين“ و“احموا الشيخ جراح“.

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