رياض محرز يرفع علم فلسطين في احتفال مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي (فيديو)

رفع رياض محرز نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي علم فلسطين، خلال احتفالية فريقه بالتتويج بلقب البريمرليغ بملعب “الاتحاد” عقب مواجهة إيفرتون في الجولة الـ38 والأخيرة للدوري.

النجم الدولي الجزائري رياض محرز ظهر خلال احتفاله مع زملائه في مانشستر سيتي، وقام برفع العلم الفلسطيني، تضامنا مع شعب غزة في حربه ضد إسرائيل.

Riyad Mahrez there draped in an Algerian flag waving the Palestine flag all around the stadium pic.twitter.com/UDwlqARLgF

— Simon Bajkowski (@spbajko) May 23, 2021