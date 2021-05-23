التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد المريخ في الدوري السوداني

تتجه أنظار عشاق الكرة السودانية، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ”الجوهرة الزرقاء“ لمتابعة كلاسيكو الدوري السوداني بين الهلال وضيفه المريخ في اللقاء المؤجل من الجولة الـ11 للدوري السوداني، وتم تأجيله لظروف ارتباطات الفريقين الأفريقية.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الهلال والمريخ.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت السودان على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وتذاع المباراة عبر قناة الملاعب الرياضية السودانية والتي تبث عبر القمر الصناعي عرب سات بدر 4 بتردد 12520 رأسي.

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ترتيب الفريقين

يتصدر الهلال ترتيب الدوري السوداني برصيد 34 نقطة بعدما حقق 10 انتصارات وتعادل 4 مرات ولم يعرف طعم الهزيمة.

ويملك الهلال أقوى هجوم بتسجيل 37 هدفا واستقبل 7 أهداف فقط وهو صاحب ثاني أقوى دفاع أيضا.

ويحتل المريخ المركز الثاني برصيد 31 نقطة وله مباراة مؤجلة إضافية ضد حي الوادي نيالا، وحقق المريخ 9 انتصارات وتعادل 4 مرات دون هزيمة.

وسجل المريخ 21 هدفا واستقبل 5 أهداف فقط وهو صاحب أقوى دفاع.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم الـ24 من أكتوبر الماضي بفوز المريخ على ملعب الهلال بهدف دون رد كما أن الهلال لم يفز في آخر 3 مواجهات.

الهلال.. وحسم الصدارة

يتطلع الهلال لحسم الصدارة من خلال الفوز بلقاء الكلاسيكو ضد المريخ واعتلاء القمة بغض النظر عن مباراة المريخ المؤجلة.

وخاض الهلال معسكرا تدريبيا لمدة أسبوعين في مصر، وخاض 5 مباريات ودية أمام فرق بدوري القسم الثاني كي يطمئن المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو على جاهزية فريقه وقدراتهم لخوض المباراة.

وتبدو قائمة الهلال خالية من الإصابات تقريبا، ويعتمد فورموسينيو على تشكيلته التي تضم حارس المرمى علي أبو عشرين وأمامه رباعي الدفاع الطيب عبد الرازق ومحمد إرينق والسمؤول ميرغني وفارس عبد الله.

ويقود خط الوسط عبد الله أبو عاقلة وبجواره نصر الدين الشغيل ووالي الدين بوغبا مع ثلاثي الهجوم محمد عبد الرحمن وعيد مقدم ونزار حامد.

وقال طارق العشري، مدرب الهلال الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إنه تابع الهلال في دوري أبطال أفريقيا ووجد تنظيما وأداء تكتيكيا جيدا ينقصه فقط بعض التركيز الدفاعي.

وأوضح أن الظهير الأيسر فارس عبد الله أحد أهم مفاتيح اللعب بجانب الهداف محمد عبد الرحمن، كما أن الفريق يملك بعض القدرات التكتيكية التي تساعده على تقديم أداء جماعي أفضل.

المريخ.. وطموح الفوز

يبحث المريخ عن الفوز وإلحاق أول هزيمة بالهلال وخطف القمة من أنياب منافسه التقليدي قبل خوض المباراة المؤجلة.

وخاض المريخ أيضا 3 مباريات ودية في مصر خلال معسكر تدريبي استمر لمدة 20 يوما مع مدربه الإنجليزي لي كلارك.

ويغيب عن المريخ رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس للإيقاف وعماد الصيني ومصعب كردمان للإصابة.

ويعتمد المريخ على تشكيلته التي تضم حارس المرمى منجد النيل وأمامه ثلاثي الدفاع أمير كمال وصلاح نمر وأحمد تمبش.

ويقود خط الوسط ضياء محجوب وعمار طيفور ويمينا عبد الرحمن كرنقو ويسارا أحمد آدم بيبو مع ثلاثي الهجوم سيف تيري وبكري المدينة والنيجيري توني.

وقال مصطفى يونس، مدرب المريخ الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المريخ أظهر مستويات أقل من المتوقع في دوري الأبطال ولكن مواجهات الهلال مختلفة والأمور تكون متكافئة بين الفريقين لأقصى درجة.

وأوضح أن أجواء هذه المواجهة تبدو حافلة بالندية وهو ما يظهر شخصية كل فريق مبديا إعجابه بثنائي هجوم المريخ سيف تيري وبكري المدينة إذ يملك كلاهما القدرات الفنية والتهديفية المميزة.