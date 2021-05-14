رياضة

العربي يهزم الساحل ويتوج بطلًا للدوري الكويتي للمرة الـ17 في تاريخه
تاريخ النشر: 14 مايو 2021 19:22 GMT
تاريخ التحديث: 14 مايو 2021 19:45 GMT

العربي يهزم الساحل ويتوج بطلًا للدوري الكويتي للمرة الـ17 في تاريخه

توج نادي العربي بطلًا للدوري الكويتي بعد فوز على الساحل بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 17. وحقق بذلك العربي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

توج نادي العربي بطلًا للدوري الكويتي بعد فوز على الساحل بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 17.

وحقق بذلك العربي رسميًا لقب الدوري الكويتي الممتاز للمرة الـ17 في تاريخه بعد غياب استمر لمدة 19 عامًا، متعادلًا مع القادسية بعدد ألقاب الدوري ومتفوقًا على نادي الكويت صاحب الـ16 لقبًا.

وسجل للأخضر بندر السلامة، وعلاء الدالي، وعدي الدباغ.

والفوز على الساحل رفع رصيد العربي إلى 43 نقطة.

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