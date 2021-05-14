العربي يهزم الساحل ويتوج بطلًا للدوري الكويتي للمرة الـ17 في تاريخه

توج نادي العربي بطلًا للدوري الكويتي بعد فوز على الساحل بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 17.

وحقق بذلك العربي رسميًا لقب الدوري الكويتي الممتاز للمرة الـ17 في تاريخه بعد غياب استمر لمدة 19 عامًا، متعادلًا مع القادسية بعدد ألقاب الدوري ومتفوقًا على نادي الكويت صاحب الـ16 لقبًا.

رجال الأخضر #الزعيم يضيفون لقب دوري stc الممتاز لخزائن النادي العربي للمرة 17، كأكثر من حققه عبر التاريخ مبروك الدرع يا رجال 👏🏻 pic.twitter.com/nvGGM1cKqE — النادي العربي الرياضي (@Alarabi_SC) May 14, 2021

وسجل للأخضر بندر السلامة، وعلاء الدالي، وعدي الدباغ.

والفوز على الساحل رفع رصيد العربي إلى 43 نقطة.

فيديو| نادي #العربي يضمن تتويجه بلقب #الدوري_الكويتي بعد غياب طويل استمر من موسم 2001 – 2002 بفوزه 3 – 0 على #الساحل .. #قنوات_الكاس pic.twitter.com/LDdNPNGKAI — قنوات الكاس (@alkasschannel) May 14, 2021

⚽نهاية المباراة⚽ العربي 3️⃣ – 0️⃣ الساحل

• دوري stc الممتاز – الجولة 17 بندر السلامة ⚽

علاء الدالي ⚽

عدي الدباغ ⚽ pic.twitter.com/sewYeZXwxA — النادي العربي الرياضي (@Alarabi_SC) May 14, 2021