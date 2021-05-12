السد يقطع الطريق على برشلونة ويجدد عقد تشافي حتى 2023

أعلن نادي السد بطل الدوري القطري تجديد عقد مدربه الإسباني تشافي هرنانديز لموسمين قادمين حتى 2023، قاطعًا الطريق على برشلونة للحصول على خدمات المدرب الشاب.

وارتبط اسم تشافي بتدريب برشلونة ناديه السابق ليكون خلفًا للهولندي رونالد كومان، ولكن المدرب الإسباني جدد تعاقده مع السد.

وقال النادي القطري عبر حسابه على تويتر: ”رسميا تشافي مدربا للزعيم لموسمين قادمين حتى 2023“.

رسمياً : تشافي مدربا للزعيم لموسمين قادمين حتى 2023 .#XAVI2023 pic.twitter.com/ronH5kPdpU — 🏆 #75 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) May 12, 2021

وقاد تشافي البالغ عمره 41 عاما السد للتتويج بلقب الدوري هذا الموسم، قبل أربع جولات على النهاية.

وحقق السد 19 انتصارا مقابل ثلاثة تعادلات فقط، فيما تعرض وصيفه الدحيل لخمس هزائم هذا الموسم.

وتوج تشافي بلقب الدوري مع السد لاعبا في موسم 2018-2019، قبل أن يتولى تدريب الفريق بعد نهاية الموسم، ليقوده لتحقيق ستة ألقاب قبل أن يواجه الريان بعد غد الجمعة في نهائي كأس أمير قطر 2021.

ونفى تشافي ما تردد عن وجود بند يتيح له فسخ عقده مع السد، دون وجود أي شروط جزائية، حال اتصال برشلونة به لتولي تدريب الفريق.

وقال تشافي في تصريحات نشرها حساب نادي السد الرسمي على تويتر: ”إمكانية مغادرتي في أي لحظة غير صحيحة، فخور بالاستمرار مع السد، حققنا الكثير معًا، وسجلنا الأهداف، وفزنا بالمباريات والألقاب، وكلنا فخورون جدًا بهذا النجاح، الحصول على هذا النوع من الدعم هو أفضل شيء يمكن أن يحصل عليه أي مدير فني“.