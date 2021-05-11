تحرك جديد من الفيفا في ملف حقوق عمال ملاعب كأس العالم قطر 2022

عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الإثنين اجتماعا افتراضيا مع العديد من الاتحادات الأعضاء لمناقشة إصلاحات رعاية العمال وحقوق الإنسان في قطر التي تستضيف كأس العالم العام المقبل.

وقال موقع الفيفا الرسمي على الإنترنت إن الاجتماع الذي تم عبر الإنترنت جاء بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم في قطر.

العفو الدولية: آلاف من عمال ملاعب كأس العالم يواجهون الاستغلال في قطر https://t.co/324zXji897 pic.twitter.com/XHzuGGKSli — إرم سبورت (@EremSports) November 18, 2020

وقد أعربت الاتحادات الأعضاء عن اهتمامها بالأمر وسمعت حديث حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، إضافة إلى العديد من خبراء الصناعة من المنظمات الدولية المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية ومنها منظمة العفو الدولية ومنظمة العمل الدولية مع معرفة مباشرة بالوضع على الأرض.

وقد أتاح الاجتماع فرصة لتوضيح عدد من الحقائق المتعلقة ببرنامج إصلاح قطاع العمالة المهاجرة في قطر، وإلقاء نظرة على التقدم الذي تم إحرازه منذ حصول قطر على حق استضافة المونديال عام 2010، ومناقشة التحديات التي لا تزال قائمة، مع التأكيد على الدور الذي يمكن للفيفا وكرة القدم القيام به، ومواصلة العمل في مجال رعاية العمالة وحقوق الإنسان في البلد المضيف.

وذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية في فبراير/ شباط الماضي أن ما لا يقل عن 6500 عامل مهاجر كثير منهم يعملون في مشروعات كأس العالم – لقوا حتفهم في قطر منذ أن فازت قبل 11 عاما بحق تنظيم البطولة، وفقًا لحسابات الصحيفة من السجلات الرسمية.

6,500 migrant workers have died in work-related accidents since Qatar won the right to host the World Cup in 2010, according to a report by the @guardian. If you held a minute’s silence for each person who lost their life, the entire tournament would be played in silence. pic.twitter.com/wDQVDURjTq — ESPN FC (@ESPNFC) March 25, 2021

وقال غياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال الاجتماع: ”أرحب بشدة بالمشاركة البناءة مع الاتحادات الأعضاء بشأن هذا الموضوع المهم، نريد جميعًا ضمان حماية جميع المشاركين في تنظيم كأس العالم لكرة القدم، ونحن على ثقة من أن الحدث يمكن أن يكون بمثابة حافز للتغيير الاجتماعي الإيجابي الأوسع.

”نعلم أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، لكننا بحاجة إلى الاعتراف بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في وقت قصير جدًا ، وذلك بفضل التزام أعلى السلطات في البلاد ، ولضمان أن أي نقاش حول هذه المسألة المعقدة يجب أن يكون بناء على حقائق تم التحقق منها.

”من المهم أن تسمع اتحاداتنا الأعضاء مباشرة من الخبراء الدوليين المستقلين أن الظروف في مواقع تشييد كأس العالم قد وصلت إلى أعلى معايير السلامة العالمية، وأن الإصلاحات التشريعية الأخيرة قد استفاد منها بالفعل عشرات الآلاف من العمال في جميع أنحاء قطر. ”

ورحبت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية التي شاركت بشكل مباشر في برامج إصلاح العمالة في قطر منذ عام 2010 بالإصلاحات المحلية والعمل الذي تقوم به اللجنة العليا والاتحاد الدولي على وجه التحديد بشأن مشاريع كأس العالم في قطر. كما أوضحت المنظمات نفسها الحاجة إلى التنفيذ الصارم للتشريعات الجديدة والقائمة وأشارت إلى بعض الإصلاحات الإضافية المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.

وارتدى لاعبو النرويج، ومن بينهم إرلينغ هالاند هداف بروسيا دورتموند ولاعب وسط آرسنال مارتن أوديغارد المعار من ريال مدريد، قمصانا كُتب عليها ”حقوق الإنسان. داخل وخارج الملعب“ خلال مباراة في تصفيات كأس العالم خلال شهر مارس/آذار الماضي، وتكرر الأمر مع منتخبات ألمانيا وهولندا.

"فيفا" يرفض معاقبة منتخب النرويج بعد احتجاج لاعبيه على استضافة قطر لكأس العالم https://t.co/1WU9zbf1y9 pic.twitter.com/89Ck7Mf7Pw — إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2021