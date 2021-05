تحرك جديد من الفيفا في ملف حقوق عمال ملاعب كأس العالم قطر 2022

عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الإثنين اجتماعا افتراضيا مع العديد من الاتحادات الأعضاء لمناقشة إصلاحات رعاية العمال وحقوق الإنسان في قطر التي تستضيف كأس العالم العام المقبل.

وقال موقع الفيفا الرسمي على الإنترنت إن الاجتماع الذي تم عبر الإنترنت جاء بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم في قطر.

وقد أعربت الاتحادات الأعضاء عن اهتمامها بالأمر وسمعت حديث حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، إضافة إلى العديد من خبراء الصناعة من المنظمات الدولية المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية ومنها منظمة العفو الدولية ومنظمة العمل الدولية مع معرفة مباشرة بالوضع على الأرض.

وقد أتاح الاجتماع فرصة لتوضيح عدد من الحقائق المتعلقة ببرنامج إصلاح قطاع العمالة المهاجرة في قطر، وإلقاء نظرة على التقدم الذي تم إحرازه منذ حصول قطر على حق استضافة المونديال عام 2010، ومناقشة التحديات التي لا تزال قائمة، مع التأكيد على الدور الذي يمكن للفيفا وكرة القدم القيام به، ومواصلة العمل في مجال رعاية العمالة وحقوق الإنسان في البلد المضيف.

وذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية في فبراير/ شباط الماضي أن ما لا يقل عن 6500 عامل مهاجر كثير منهم يعملون في مشروعات كأس العالم – لقوا حتفهم في قطر منذ أن فازت قبل 11 عاما بحق تنظيم البطولة، وفقًا لحسابات الصحيفة من السجلات الرسمية.

