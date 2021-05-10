وفاة عبدالرحمن سر الختم رئيس نادي الهلال السوداني الأسبق

أعلن نادي الهلال السوداني وفاة رئيسه السابق عبدالرحمن سر الختم.

وكتب الهلال عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى نادي الهلال المغفور له بإذن الله الفريق عبدالرحمن سر الختم رئيس نادي الهلال الأسبق، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وسبق لعبدالرحمن سر الختم رئاسة الاتحاد السوداني لكرة القدم، كما كان وزيرا للدفاع في السودان، وعمل سفيرا للخرطوم في العاصمة المصرية القاهرة.