تأجيل كأس أمير الكويت من يونيو إلى سبتمبر مطلع الموسم الجديد

قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم تأجيل كأس أمير الكويت من يونيو المقبل إلى سبتمبر مطلع الموسم الجديد.

وبحسب قناة ”الكاس“ نقلا عن مصدر خاص فقد قرر الاتحاد الكويتي تأجيل كأس الأمير من يونيو المقبل إلى سبتمبر مطلع الموسم الجديد.

والعربي هي بطل النسخة الأخيرة من كأس أمير الكويت بفوزه 2/1 على الكويت في المباراة النهائية، علما أن العربي هو البطل التاريخي للمسابقة بـ16 لقبا مع القادسية، مقابل 14 لقبا للكويت.

ومن المقرر أن يلعب الكويت مع الساحل، وخيطان مع الفحيحيل، واليرموك مع النصر، والسالمية مع كاظمة، والجهراء مع الشباب، والصليبيخات مع برقان، والقادسية مع التضامن في نسخة 2021.