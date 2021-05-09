نادي بالستينو التشيلي يساند "حي الشيخ جراح" بارتداء الكوفية الفلسطينية (صور)

دخل لاعبو ديبورتيفو بالستينو التشيلي أرضية الملعب قبل مواجهة كولو كولو في الدوري المحلي الليلة الماضية بتوقيت تشيلي، مرتدين الكوفية لمساندة الشعب الفلسطيني خاصة أبناء حي الشيخ جراح في العاصمة القدس.

وتحول التوتر في القدس إلى اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين حول الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين، في العشر الأواخر من شهر رمضان.

Aplaudimos el homenaje que los jugadores de @CDPalestinoSADP hizo hoy al pueblo palestino al salir a la cancha usando kuffiyeh.#SaveSheikhJarrah #Nakba73 #MasQueUnEquipoTodoUnPueblo pic.twitter.com/0hE9x6Whfx — Federación Palestina (@FedPalestina) May 9, 2021

وقام لويس خيمينيز لاعب الاتحاد السعودي السابق وقائد ديبورتيفو بالستينو الحالي بمبادرة ارتداء اللاعبين للكوفية قبل المباراة التي حسمها فريقه بالفوز 2-1، حيث يحتل الفريق المركز الثاني عشر من 17 فريقا في الدوري الممتاز بعد 7 جولات من البداية.

كما ساهم النادي في حملة ”أنقذوا حي الشيخ جراح“ على موقع ”تويتر“ بإعادة نشر التغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، وذلك في مساندة منه لإدانة العنف ضد الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى.

وديبورتيفو بالستينو يتخذ من العاصمة سانتياغو مقرا له، وقد تأسس عام 1920 من مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين، حيث يعكس اسم النادي أصل الجالية الفلسطينية بتشيلي.

وتعتبر فلسطين مهمة جدًا بالنسبة للنادي الذي تسمى باسمها، حيث تتألف ألوان القميص من الأحمر والأخضر والأسود، وهي ألوان العلم الفلسطيني.

وكان فريق ”ديبورتيفو بالستينو“ قد اختار قبل سنوات الرقم (واحد) ليكون على قميصه شكل خريطة فلسطين، وقد اعترضت الجالية اليهودية في تشيلي على القميص، واعتبرته إقرارا بعدم الاعتراف بوجود اليهود في فلسطين.