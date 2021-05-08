أنتي ميشا مدرب العربي يبكي بعد الفوز على السالمية في الدوري الكويتي (فيديو)

أجهش الكرواتي أنتي ميشا، مدرب العربي الكويتي، في البكاء بعد نهاية مباراة الفريق ضد السالمية، اليوم السبت، وفوز فريقه (3-2) واقترابه من حصد لقب الدوري الكويتي.

وبدا على المدرب التأثر الشديد بسبب الضغط الواقع عليه فور انتهاء المباراة، حيث جثا على ركبته وأجهش في البكاء.

لحظة تأثر و بكاء مدرب العربي انتي ميشا بعد صافرة النهاية !👏❤️#العربي_السالميه pic.twitter.com/995MSRbq3q — اخبار الدوري الكويتي (@kuwait_PLg) May 8, 2021

وحقق العربي الفوز على السالمية (3-2)، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء السبت، علي ملعب ثامر، بختام فعاليات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الكويتي الممتاز.

والفوز رفع رصيد العربي إلى النقطة 37 في صدارة ترتيب الدوري وبفارق 5 نقاط كاملة عن الوصيف، القادسية، بينما تجمد رصيد السالمية عند 17 نقطة بالمركز السادس.