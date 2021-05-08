رياضة

أنتي ميشا مدرب العربي يبكي بعد الفوز على السالمية في الدوري الكويتي (فيديو)
تاريخ النشر: 08 مايو 2021 21:11 GMT
تاريخ التحديث: 08 مايو 2021 22:15 GMT

أنتي ميشا مدرب العربي يبكي بعد الفوز على السالمية في الدوري الكويتي (فيديو)

أجهش الكرواتي أنتي ميشا، مدرب العربي الكويتي، في البكاء بعد نهاية مباراة الفريق ضد السالمية، اليوم السبت، وفوز فريقه (3-2) واقترابه من حصد لقب الدوري الكويتي.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أجهش الكرواتي أنتي ميشا، مدرب العربي الكويتي، في البكاء بعد نهاية مباراة الفريق ضد السالمية، اليوم السبت، وفوز فريقه (3-2) واقترابه من حصد لقب الدوري الكويتي.

وبدا على المدرب التأثر الشديد بسبب الضغط الواقع عليه فور انتهاء المباراة، حيث جثا على ركبته وأجهش في البكاء.

وحقق العربي الفوز على السالمية (3-2)، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء السبت، علي ملعب ثامر، بختام فعاليات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الكويتي الممتاز.

والفوز رفع رصيد العربي إلى النقطة 37 في صدارة ترتيب الدوري وبفارق 5 نقاط كاملة عن الوصيف، القادسية، بينما تجمد رصيد السالمية عند 17 نقطة بالمركز السادس.

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