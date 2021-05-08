ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هيونغ مين سون يقلص الفارق مع هاري كين ومحمد صلاح

سجل المهاجم الكوري هيونغ مين سون الهدف الأول لتوتنهام، في مباراته مع ليدز يونايتد، في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع سون هدفه في الدقيقة 25 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بمساعدة ديلي آلي.

ورفع سون رصيده إلى 17 هدفا في المركز الثالث على لائحة هدافي الدوري الإنجليزي، ويتأخر بـ4 أهداف عن زميله هاري كين، و3 أهداف عن محمد صلاح نجم ليفربول.

ويأتي البرتغالي برونو فرنانديز في المركز الرابع وسجل 16 هدفا.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1. هاري كين، توتنهام، 21 هدفا.

2. محمد صلاح، ليفربول، 20 هدفا.

3. هيونغ مين سون، توتنهام، 17 هدفا.

4. برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 16 هدفا.