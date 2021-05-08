تشافي يعلن اقتراب تجديد عقده مع السد

أعلن المدرب الإسباني تشافي هرنانديز المدير الفني للسد، اقتراب تجديد عقده مع النادي القطري، ما يعني تأجيل عودته لنادي برشلونة الإسباني.

وقال تشافي، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي:“أنا قريب من تمديد عقدي مع السد، وما يثار غير ذلك ليس صحيحًا“.

وارتبط ”تشافي“ البالغ من العمر 41 عامًا بتولي تدريب برشلونة، حيث ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن خوان لابورتا رئيس برشلونة قد يقرر تعيينه مدربًا للفريق، حال فشل التتويج بلقب الدوري الإسباني مع الهولندي رونالد كومان.

وكان برشلونة قد سعى إلى تعيين تشافي مدربًا له قبل أكثر من عام، بعد إقالة إرنيستو فالفيردي من تدريب الفريق في يناير 2020، لكن لاعبه السابق رفض العودة لكامب نو.

وغادر ”تشافي“ برشلونة صيف 2015، بعد نحو 20 عامًا أمضاها في النادي الكتالوني، بينها 17 عامًا في الفريق الأول، حيث لعب للسد قبل أن يتولى تدريبه في 2019.

وقاد ”تشافي“ السد في 76 مباراة، حقق خلالها الفريق الفوز 48 مرة، وتعادل 12 مرة، في حين خسر 16 مباراة.