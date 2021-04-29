أسباب حرمان الشيخ فهد طلال الفهد من المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة عامين

كشف الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن أسباب قرار لجنة الانضباط بحرمان الشيخ فهد طلال الفهد نائب رئيس مجلس إدارة نادي القادسية ومدير عام الكرة بالنادي من دخول الملاعب لمدة عامين وتغريمه 10 الآف دينار، وذلك عقب الأحداث التي شهدتها مباراة القادسية والسالمية في الدوري الممتاز يوم الأحد الماضي.

ونشر برنامج ”الديربي“ على قناة ATV الكويتية نص قرار لجنة الانضباط والتي أوضحت أسباب الإيقاف في خطاب أرسله الاتحاد إلى نادي القادسية.

خاص #الديربي : اسباب عقوبة الشيخ فهد طلال الصباح في صفحتين …#الديربي pic.twitter.com/ZCJvtWyJhK — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) April 29, 2021

وجاء في الخطاب، بأنه بناء على تقارير حكام ومراقب المباراة رقم 56 من الدوري بين القادسية والسالمية يوم الأحد الماضي، فقد تضمن ”قيام مدير عام الكرة في القادسية الشيخ فهد طلال الفهد قبل بداية المباراة بالتلفظ بألفاظ غير رياضية على الحكم، ثم قام بين الشوطين بتكرار ذلك، وبعدها في الدقيقة الـ90 تلفظ على الحكم مرة أخرى وتم طرده لكنه رفض الخروج من الملعب وتم إيقاف المباراة حتى خروجه.

”وفي الدقيقة الـ94 احتسبت ركلة جزاء للسالمية وقبل رجوع الحكم إلى تقنية الفيديو وإلغائها دخل الشيخ فهد الملعب رغم طرده وهدد بالانسحاب في حال احتساب الركلة، ثم توجه للمنطقة الفنية لفريق السالمية وقام بالتلفظ بألفاظ غير رياضية تجاه مدير عام الكرة بالسالمية“.

وأشار الخطاب إلى أن الاتحاد اطلع على تصريحات الشيخ فهد نائب رئيس مجلس إدارة القادسية في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية، وذلك عقب المباراة ضمن الجولة الـ12 للدوري.

وبعد الاطلاع على تقارير حكام المباراة والمراقب وبمشاهدة مقاطع الفيديو التي تحتوى على تصريحات الشيخ فهد، تبين وفقا للتقارير ”قيامه بالتلفظ بالقول على حكم المباراة (يا سعد انت موقاعد تحكم بعزوة أدرى أنك تسمعني) وعند الدقيقة الـ92 قام بالتلفظ على الحكم قائلا (يا جبان) أمام مسامع الجميع وطُرد فرفض الخروج من الملعب وأوقف الحكم المباراة لحين خروجه.

”وفي الدقيقة الـ94 احتسب الحكم ركلة جزاء للسالمية وقبل الرجوع لتقنية الفيديو دخل مدير عام الكرة بالقادسية للملعب رغم طرده ومحاولة منعه من منظمي المباراة لكن دون جدوى، إذ هدد قائلا (إذا تم احتساب ضربة الجزاء سوف نقوم بالانسحاب) وذهب بعدها لمنطقة السالمية وتلفظ على مدير عام السالمية قائلا (ما فيك خير وعيب اللي تسونه يا جبان) وقام بالتلفظ بألفاظ غير رياضية“.

تصريحات إعلامية

وأضاف خطاب الاتحاد فيما يتعلق بالتصريحات في وسائل الإعلام فقد صرح الشيخ فهد قائلا ”قول مبروك للحكم سعد الفضلي وحق أحمد عقلة وأحمد اليوسف وتبون الدوري بهذه الطريقة وصار اللي تبونه) وقال أيضا (اللي صار اليوم مسرحية بإدارة أحمد عقلة وبالاتفاق مع حكام المباراة) وقال كذلك (خلاص إلى متى نسكت لا تقولي لجنة الانضباط ما أدري شنو وأنا أقولها للجنة الانضباط عاقبيني إلى نهاية الموسم دام الرياضة بهذه الطريقة واحنا ما نبيها).

وصرح أيضا (هذه قلة الأدب بالمباراة ما نقبلها والاتحاد يتقصد نادي القادسية، وأيضا اللي قاعدين يسونه حرب واضح والهدف أن القادسية ما يحقق بطولة وهذا هدفهم واحنا والله ما راح نسكت وهذا الاتحاد فاشل وأحمد اليوسف رئيس الاتحاد فاشل والقرارات التحكيمية الدايخة التي قام بها الحكم سعد الفضلي، وأنا أقول لأحمد عقلة دز لي مسج قولي بوضاري لا تتعبون نفسكم القادسية لو شنو تسون ما راح تاخدون الدوري واحنا بوضع رياضي سيء يا القادسية ما راح تاخدون الدوري).

على خلفية أحداث مباراة السالمية والقادسية المثيرة. https://t.co/dEsaizPQy5 — إرم سبورت (@EremSports) April 29, 2021

وقال الاتحاد إن ما قام به المذكور أعلاه وصرح به إنما ينطوي على مخالفة أحكام لائحة الانضباط ومواده وعلى وجه الخصوص المواد (5و18 و22) وكذلك لوائح الاتحاد باستخدامه عبارات غير رياضية والتلويح بالانسحاب والعمل على إفساد المباراة والتلفظ عل الحكم والجهاز الإداري للمنافس بالإساءة والامتناع عن الخضوع لقرار حكم المباراة.

ذلك بالإضافة إلى أن المذكور قد صدرت بحقه قرارات انضباطية في مناسبات سابقة.

وأكد الاتحاد أنه بعد الاطلاع والمناقشة قررت لجنة الانضباط ”منع الشيخ فهد طلال الفهد نائب رئيس مجلس إدارة نادي القادسية ومدير عام الكرة من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة عامين ميلاديين وذلك من تاريخه وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار وذلك لما بدر منه.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي رغم هذه الأحداث، ويحتل القادسية المركز الثاني برصيد 25 نقطة متأخرا بفارق سبع نقاط عن العربي من 12 مباراة، فيما يأتي السالمية في المركز السادس بين عشرة أندية برصيد 13 نقطة.