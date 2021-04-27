اتحاد الكرة الكويتي يتوعد الشيخ فهد طلال الفهد بعقوبات صارمة

توعد الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ فهد طلال الفهد، نائب رئيس نادي القادسية رئيس جهاز كرة القدم بعقوبات صارمة، بعد أحداث مباراة السالمية والقادسية بالجولة الـ 12 من الدوري الكويتي.

وشهدت المباراة أحداثا مثيرة إذ قام الحكم سعد الفضلي بطرد الشيخ فهد، غير أن الأخير رفض الخروج من الملعب قبل أن يتم التدخل لإخراجه.

وعاد الشيخ فهد مجددا، واقتحم أرضية الملعب رغم كونه مطرودا للاعتراض على ركلة جزاء، تم إلغاؤها من قبل الـvar لاحقا، وطالب لاعبي القادسية بالانسحاب من الملعب.

دخول الشيخ فهد طلال الفهد احتجاج على الحكم سعد الفضلي بعد مراجعته الفار على لقطة الفنيني !! #القادسيه_السالميه pic.twitter.com/mgB84P6gcR — اخبار الدوري الكويتي (@kuwait_PLg) April 25, 2021

ووجه الشيخ فهد انتقادات حادة لحكم المباراة، عقب نهايتها، مؤكدا أنه طلب منه عدم إدارة المباراة بسبب وجود شكاوى متبادلة بين الحكم ونادي القادسية، كما شن هجوما على اتحاد الكرة الكويتي.

وقال اتحاد الكرة الكويتي في بيانه، إنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها، معتبرا ما حدث مشهدا دخيلا على كرة القدم الكويتية.

وأشار اتحاد الكرة الكويتي إلى اعتراض الفهد على حكم المباراة بطريقة وصفها بالدخيلة على كرة القدم الكويتية، كما رفض إساءة رئيس جهاز الكرة بنادي القادسية لحكم المباراة ورئيس ونائب رئيس اتحاد الكرة الكويتي.



ووجه اتحاد الكرة الكويتي اعتذارا عن أحداث تلك المباراة لجماهير الكرة الكويتية، مؤكدا العمل على عدم تكرارها.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليرفع التعادل رصيد القادسية إلى 25 نقطة من 12 مباراة في المركز الثاني، ويتأخر بـ7 نقاط عن العربي المتصدر، في المقابل رفع التعادل رصيد السالمية إلى 13 نقطة في المركز السادس.