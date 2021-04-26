تطورات الحالة الصحية لعبدالرحمن الدولة أسطورة الكرة الكويتية

أجرى عبدالرحمن الدولة، أسطورة النادي العربي وكرة القدم الكويتية، جراحة ناجحة في عظام الفخذ، اليوم الإثنين.

وعانى الدولة خلال الفترة الماضية من إصابة بعظام الفخذ؛ ما استدعى عملية جراحية.

ونشر حساب النادي العربي الكويتي صورة للشيخ أحمد اليوسف، رئيس اتحاد الكرة الكويتي، أثناء تبرعه بالدم للدولة، قبل إجراء الجراحة صباح اليوم.

وعبدالرحمن الدولة هو لاعب كرة قدم سابق بالنادي العربي ومنتخب الكويت، من مواليد عام 1941.

وحظي الدولة بشهرة كبيرة في كرة القدم الكويتية والعربية، إبان فترة لعبه، كما كان قائدا لمنتخب العرب في عدة مباريات ودية.

📰 خبر الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم يتبرع بالدم لأسطورة النادي العربي عبدالرحمن الدولة، الذي سيجري جراحة في عظام الفخذ pic.twitter.com/SG4VDgsp0J — النادي العربي الرياضي (@Alarabi_SC) April 26, 2021

وتوج عبدالرحمن الدولة بـ11 بطولة، ما بين دوري وكأس وهو لاعب، كما يعد أسطورة الكرة الكويتية أول لاعب يسجل ثلاثية في نهائي كأس أمير الكويت، وكان ذلك في نهائي عام 1961/1962.

وفاز عبدالرحمن الدولة بلقب هداف الدوري الكويتي 4 مرات، مواسم: 1962/1963 و1964/1965 و1965/1966 و1966/1967.

وبشكل عام، تمكن الدولة من تسجيل 99 هدفا في الدوري الكويتي.