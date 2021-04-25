الشيخ فهد طلال الفهد يدخل الملعب ويطالب لاعبي القادسية بالانسحاب أمام السالمية (فيديو)

شهدت مباراة السالمية مع القادسية أحداثا مثيرة كان أبرزها دخول الشيخ فهد طلال الفهد نائب رئيس القادسية ومطالبته بانسحاب لاعبي فريقه احتجاجا على قرارات الحكم سعد الفضلي.

وشهدت الدقيقة 90+9 لقطة مثيرة للجدل بين خالد الرشيدي حارس السالمية ومبارك الفنيني لاعب القادسية، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء قبل أن يتراجع بعد اللجوء لتقنية إعادة الفيديو ”VAR“.

دخول الشيخ فهد طلال الفهد احتجاج على الحكم سعد الفضلي بعد مراجعته الفار على لقطة الفنيني !! #القادسيه_السالميه pic.twitter.com/mgB84P6gcR — اخبار الدوري الكويتي (@kuwait_PLg) April 25, 2021

وبعد تراجع الحكم عن احتساب ركلة الجزاء نزل فهد طلال الفهد إلى الملعب وطالب لاعبي فريقه بالانسحاب.

وبعد دقائق عاد لاعبو القادسية لاستكمال المباراة المثيرة، لكنها لم تشهد تسجيل أي هدف لتنتهي على التعادل السلبي.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد حيث تعطل أحد أبراج إضاءة الملعب، في الشوط الثاني، ليتوقف اللعب للحظات، قبل أن يتم استئنافه المباراة.

كشاف ملعب السالمية يتعطل ويطفي اثناء توقف اللعب بسبب الاحتجاجات ! #القادسيه_السالميه pic.twitter.com/591Tb6xAkW — اخبار الدوري الكويتي (@kuwait_PLg) April 25, 2021

وأثار أداء الحكم سعد الفضلي جدلا في المباراة حيث طالب لاعبو القادسية بركلة جزاء في الدقيقة 41، لكن الفضلي لم يحتسب شيئا

ورفع التعادل رصيد القادسية إلى 25 نقطة من 12 مباراة في المركز الثاني، ويتأخر بـ7 نقاط عن العربي المتصدر، في المقابل رفع التعادل رصيد السالمية إلى 13 نقطة في المركز السادس.