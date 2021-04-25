رياضة

الشيخ فهد طلال الفهد يدخل الملعب ويطالب لاعبي القادسية بالانسحاب أمام السالمية (فيديو)
تاريخ النشر: 25 أبريل 2021 23:35 GMT
تاريخ التحديث: 26 أبريل 2021 0:40 GMT

الشيخ فهد طلال الفهد يدخل الملعب ويطالب لاعبي القادسية بالانسحاب أمام السالمية (فيديو)

التعادل رفع رصيد القادسية إلى 25 نقطة من 12 مباراة في المركز الثاني، ويتأخر بـ7 نقاط عن العربي المتصدر، في المقابل رفع التعادل رصيد السالمية إلى 13 نقطة في المركز السادس.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

شهدت مباراة السالمية مع القادسية أحداثا مثيرة كان أبرزها دخول الشيخ فهد طلال الفهد نائب رئيس القادسية ومطالبته بانسحاب لاعبي فريقه احتجاجا على قرارات الحكم سعد الفضلي.

وشهدت الدقيقة 90+9 لقطة مثيرة للجدل بين خالد الرشيدي حارس السالمية ومبارك الفنيني لاعب القادسية، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء قبل أن يتراجع بعد اللجوء لتقنية إعادة الفيديو ”VAR“.

وبعد تراجع الحكم عن احتساب ركلة الجزاء نزل فهد طلال الفهد إلى الملعب وطالب لاعبي فريقه بالانسحاب.

وبعد دقائق عاد لاعبو القادسية لاستكمال المباراة المثيرة، لكنها لم تشهد تسجيل أي هدف لتنتهي على التعادل السلبي.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد حيث تعطل أحد أبراج إضاءة الملعب، في الشوط الثاني، ليتوقف اللعب للحظات، قبل أن يتم استئنافه المباراة.

وأثار أداء الحكم سعد الفضلي جدلا في المباراة حيث طالب لاعبو القادسية بركلة جزاء في الدقيقة 41، لكن الفضلي لم يحتسب شيئا

ورفع التعادل رصيد القادسية إلى 25 نقطة من 12 مباراة في المركز الثاني، ويتأخر بـ7 نقاط عن العربي المتصدر، في المقابل رفع التعادل رصيد السالمية إلى 13 نقطة في المركز السادس.

 

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