بعد إصابته بجلطة دماغية.. تدهور الحالة الصحية لحارس مرمى نادي النفط العراقي مصطفى سعدون

تدهورت الحالة الصحية لحارس مرمى نادي نفط الوسط العراقي مصطفى سعدون، بعد تعرضه لجلطة دماغية، خلال تدريبات الفريق.

وتعرض مصطفى سعدون إلى جلطة دماغية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى، قبيل تدريبات الفريق أمس الإثنين.

وانتشرت صورة للحارس وهو داخل غرفة العناية المركزة، حيث أكد عدد من المقربين منه دخوله في غيبوبة وفقدانه التام للوعي.

كان مدير إعلام نادي النفط جمعة ثامر قد قال في بيان رسمي إنه “قبل الشروع بالوحدة التدريبية تفاجأ زملاء الحارس مصطفى سعدون المتواجدون في الملعب بسقوطه مغشيا عليه، وعلى الفور سارع الكادر الطبي بإجراء الإسعافات الاولية وبعدها تم نقله إلى أقرب مستشفى للوقوف على حالته التي شخصت مبدئيا جلطة دماغية مفاجئة”.

وأضاف أن “سعدون يرقد حاليا في مستشفى مدينة الطب، وإدارة نادي النفط تواصل جهودها لأجل نقله بالسرعة الممكنة إلى إحدى مستشفيات مدينة السليمانية”.

ووجّه وزير النفط إحسان عبد الجبار اليوم الثلاثاء، بمتابعة وتلبية احتياجات الحارس، وقال في بيان رسمي إنه: ”وجه رئيس اللجنة الرياضية المركزية في وزارة النفط بمتابعة الحالة الصحية لحارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون وتوفير المتطلبات اللازمة لعلاجه، من أجل الإسراع بعودته سالما معافى لمزاولة نشاطه الرياضي من جديد”.

ويحتل نادي نفط الوسط المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري العراقي، برصيد 48 نقطة، بفارق 11 نقطة عن نادي القوة الجوية المتصدر بـ59 نقطة.