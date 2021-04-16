الفحوصات تثبت إصابة أيمن حسين بكسر في عظم الوجنة وشكوك حول مشاركته في مباريات دوري أبطال آسيا

أثبتت الفحوصات الطبية الجديدة أن أيمن حسين، مهاجم نادي القوة الجوية العراقي أصيب بكسر في عظم الوجنة، بعد تصادم مع شاهين عبدالله، لاعب الشارقة بدوري أبطال آسيا.

وكان الجهاز الطبي للقوة الجوية قد أعلن أن أيمن حسين سيكون جاهزا للمباراة المقبلة أمام باختاكور غدا السبت، لكن بحسب الإعلامي العراقي حسين الطائي فقد تبين أن أيمن حسين يعاني من كسر في عظم الوجنة، وتحوم الشكوك حول مشاركته فيما تبقى من مباريات الفريق بدوري أبطال آسيا.

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وخسر القوة الجوية 0/1 أمام الوحدة الإماراتي، يوم الأربعاء، في الجولة الأولى بهدف سجله خالد باوزير في الدقيقة 62.

وشهدت المباراة تعرض أيمن حسين، البالغ من العمر 25 عاما، لإصابة قوية بعد تصادم مع شاهين عبدالله لاعب الشارقة.

وتضم المجموعة الثانية الشارقة والقوة الجوية وباختاكور الأوزبكي وتركتور سازي تبريز الإيراني، علما أن الشارقة يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة لكل من باختاكور وتركتور سازي تبريز، في حين يتذيل القوة الجوية الترتيب.

ويلعب القوة الجوية مع باختاكور غدا السبت، في حين يلعب الشارقة مع تركتور سازي تبريز، علما أن جميع مباريات المجموعة تقام في الإمارات.