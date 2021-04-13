وفاة جمال يعقوب لاعب كاظمة والمنتخب الكويتي السابق

أعلن نادي كاظمة الكويتي وفاة جمال يعقوب القبندي، نجم الفريق السابق والمدرب المساعد الحالي، عن 61 عاما.

ونعى نادي كاظمة لاعبه السابق عبر الحساب الرسمي للنادي: ”إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.. انتقل إلى رحمة الله تعالى جمال يعقوب القبندي لاعب النادي والمنتخب الوطني السابق ومساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم. وسوف يحدد موعد الدفن لاحقا“.

إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى…

انتقل الى رحمة الله تعالى جمال يعقوب القبندي لاعب النادي و المنتخب الوطني السابق و مساعد مدرب الفريق الاول لكرة القدم.

و سوف يحدد موعد الدفن لاحقا.

انا لله و انا اليه راجعون. — نادي كاظمة الرياضي (@Kazma_SC) April 13, 2021

وشدد النادي على أن ”الجهاز الفني والإداري قرر إلغاء التدريبات مساء اليوم بسبب وفاة القبندي“.

كما تقدم الاتحاد الكويتي لكرة القدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة جمال يعقوب.

يتقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالاتحاد بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة جمال يعقوب ونادي كاظمة لوفاة لاعب المنتخب وكاظمة السابق والمدرب الوطني جمال يعقوب رحمه الله. pic.twitter.com/tY6rTTeWBn — KuwaitFA (@KuwaitFA) April 13, 2021

ولد جمال يعقوب في 7 أبريل 1959 ويعد من أبرز المدافعين الذين مروا على المنتخب الكويتي ونادي كاظمة، وكان ضمن الجيل الذي تأهل لمونديال 82، إضافة للفوز بكأس آسيا 1980 والفوز بكأس الخليج عامي 82 و86.

وبعد اعتزاله، انتقل يعقوب إلى مجال التدريب وعمل مساعداً للمدرب التشيكي ميلان ماتشالا في نادي كاظمة ومنتخب الكويت، ليسهما بتحقيق إنجازات لافتة، أبرزها لقب كأس الخليج عامي 1996 و 1998، وبلوغ نصف نهائي كأس آسيا 1996.

آخر المهام التي تقلدها الراحل كانت العمل في الجهاز الفني لفريق كاظمة حتى الموسم الحالي.

انتقله الي رحمه الله تعالى لاعب نادي كاظمة والمنتخب ومساعد مدرب نادي كاظمة الخلوق اخ والاب وعم الجميع الرياضيين كبتن جمال يعقوب بوفهد الله يرحمك ويغفرلك✋💙🇰🇼🙌 pic.twitter.com/2YprAwBALs — meshaal (@meshaal52430572) April 13, 2021