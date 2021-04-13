رياضة

وفاة جمال يعقوب لاعب كاظمة والمنتخب الكويتي السابق
تاريخ النشر: 13 أبريل 2021 18:20 GMT
تاريخ التحديث: 13 أبريل 2021 19:00 GMT

وفاة جمال يعقوب لاعب كاظمة والمنتخب الكويتي السابق

أعلن نادي كاظمة الكويتي وفاة جمال يعقوب القبندي، نجم الفريق السابق والمدرب المساعد الحالي، عن 61 عاما. ونعى نادي كاظمة لاعبه السابق عبر الحساب الرسمي للنادي:

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي كاظمة الكويتي وفاة جمال يعقوب القبندي، نجم الفريق السابق والمدرب المساعد الحالي، عن 61 عاما.

ونعى نادي كاظمة لاعبه السابق عبر الحساب الرسمي للنادي: ”إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.. انتقل إلى رحمة الله تعالى جمال يعقوب القبندي لاعب النادي والمنتخب الوطني السابق ومساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم. وسوف يحدد موعد الدفن لاحقا“.

وشدد النادي على أن ”الجهاز الفني والإداري قرر إلغاء التدريبات مساء اليوم بسبب وفاة القبندي“.

كما تقدم الاتحاد الكويتي لكرة القدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة جمال يعقوب.

ولد جمال يعقوب في 7 أبريل 1959 ويعد من أبرز المدافعين الذين مروا على المنتخب الكويتي ونادي كاظمة، وكان ضمن الجيل الذي تأهل لمونديال 82، إضافة للفوز بكأس آسيا 1980 والفوز بكأس الخليج عامي 82 و86.

وبعد اعتزاله، انتقل يعقوب إلى مجال التدريب وعمل مساعداً للمدرب التشيكي ميلان ماتشالا في نادي كاظمة ومنتخب الكويت، ليسهما بتحقيق إنجازات لافتة، أبرزها لقب كأس الخليج عامي 1996 و 1998، وبلوغ نصف نهائي كأس آسيا 1996.

آخر المهام التي تقلدها الراحل كانت العمل في الجهاز الفني لفريق كاظمة حتى الموسم الحالي.

 

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