ويسلي لاعب الطلبة العراقي: أنا جائع ولا أملك المال لشراء الطعام

أثار المدافع البرازيلي ويسلي سانتوس، لاعب نادي الطلبة العراقي، تعاطفا كبيرا في الأوساط الرياضية العراقية، بعدما أكد في تصريحات له أنه ”لم يتسلم مستحقاته منذ فترة طويلة ولا يملك المال الكافي لشراء الطعام“.

وقال اللاعب في تصريحات تلفزيونية: ”أنا جائع حقاً ولست أمزح لأنني لا أتغذى بشكل كافٍ، وإدارة نادي الطلبة أهملتني خلال الفترة الأخيرة، لم أتسلم راتبي ولا أملك المال الكافي لشراء الطعام، وقبل أيام أعطاني أحد الإداريين سندوتش شاورما واحدا فقط قبل التمرين بنصف ساعة“.

وأضاف: ”لا أعرف كيف تتعامل الأندية مع المحترفين وهل هناك لاعب في العراق يعاني مثل معاناتي“.

https://www.facebook.com/saut.almlaib/posts/3524053401032702

لكن الهيئة المؤقتة لنادي الطلبة نفت ما صرح به اللاعب، حيث قالت في بيان لها: ”نؤكد أن لا صحة لما نشر، وأن المحترفين ولاعبي النادي يتمتعون بوجبات منتظمة تصلهم من مطعم تعاقدت معه الإدارة، ولا توجد أزمة مالية، وأن إجراءات إدارية أخرت صرف المستحقات التي ستكتمل في هذا الأسبوع ويتسلم اللاعبون دفعاتهم“.

https://www.instagram.com/p/CNiEgWBA_Um/

سامال سعيد

ولكن لاعب الفريق، سامال سعيد، قال في تصريحات تلفزيونية: ”المحترفون لم يحضروا للتدريبات وعملوا إضرابا، فهم لا يحصلون على رواتبهم، وبالأمس ما تعشوا واليوم ما حصلوا على وجبة الغداء، إلى متى هذه المعاناة، وسنقدم شكوى رسمية لاتحاد الكرة العراقي بعدما قرر النادي فسخ تعاقدي أنا ومصطفى كريم، بداعي أننا نقوم بتحريض باقي زملائنا على الإضراب عن التدريبات، واللاعبون قلبا وقالبا معي وكلنا إخوان“.

من جانبه، قال حسين العنكوشي، رئيس نادي الديوانية، عبر حسابه على ”فيسبوك“، إنه ”قرر إعادة اللاعب البرازيلي ويسلي لصفوف الفريق، وسوف نتكفل بمستحقاته لنهايه الموسم، احتراما لاسم العراق، وكذلك الأنيق والديوانية واحد“.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يصرح فيها لاعب من الطلبة بعدم حصوله على مستحقاته أو أنه لا يجد الطعام بالنادي، حيث خرج قبل شهرين اليمني مفيد جمال، لاعب الفريق السابق، بتصريحات قال فيها إنه لا يتمكن من شراء الطعام، وخلال هذين الشهرين لم يتمكن من تناول شيء آخر سوى ”الفلافل“، قبل أن تقرر إدارة النادي منحه مستحقاته والاستغناء عنه.

ويعيش نادي الطلبة حاليا أوقاتا صعبة للغاية على مختلف المستويات، ويحتل المركز الـ14 برصيد 28 نقطة ويبتعد عن المتصدر بفارق 31 نقطة.

وكان نادي الديوانية قد تعاقد مع اللاعب البرازيلي بداية الموسم الكروي الحالي، قادماً من دوري الدرجة الأولى البرازيلي، قبل أن ينتقل معاراً إلى الطلبة بعقد لنهاية الموسم، بعد الحصول على بطاقة استغناء اللاعب من فريقه السابق.